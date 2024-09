Posturi vacante în mai multe școli din Gorj

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități de învățământ din Gorj. Este vorba de posturi de paznic, îngrijitor, șofer, administrator financiar, laborant sau bibliotecar.

De exemplu, Liceul Tehnologic Roșia-Jiu angajează îngrijitor, debutant, în cadrul Compartimentului Administrativ, nivel studii generale. Dosarele se depun până pe data de 11 octombrie, iar concursul are loc în perioada 21-24 octombrie. Tot un post de îngrijitor este disponibil și la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu. Nu este nevoie de vechime în muncă, postul fiind destinat celor care au terminat măcar opt clase. Proba scrisă are loc pe 18 octombrie, iar interviul, pe 22 octombrie.

Alte două posturi de îngrijitor sunt vacante la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu. Se cere diploma de bacalaureat, iar candidații trebuie să aibă disponibilitate pentru program flexibil. Mai este vacant un post de laborant pentru persoanele cu studii superioare în domeniul fizică, chimie sau biologie și cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul are loc în perioada 15-18 octombrie.

Un post de îngrijitor cu sfert de normă este vacant și la Școala Gimnazială Arcani. Candidații trebuie să fi absolvit opt clase, să aibă domiciliul în localitate și vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Concursul are loc în prima jumătate a lunii octombrie. Și Grădinița cu Program Prelungit din Rovinari are vacante două posturi de îngrijitor cu studii medii și un post de infirmieră pentru care se cere cinci ani vechime în muncă. Proba scrisă are loc pe data de 15 octombrie.

În schimb, Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” din Târgu Jiu are nevoie de un îngrijitor copii pentru grădinița cu program prelungit de la Bârsești.

Este nevoie de absolvirea unui curs de igienă/infirmier și recomandare de la ultimul loc de muncă. În plus, candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani vechime în muncă. Proba scrisă a fost programată pentru data de 15 octombrie.

Tot la jumătatea lunii octombrie are loc concursul pentru un post de conducător auto la Școala Gimnazială Cărpiniș din comuna Crasna. Postul este pentru persoanele cu studii medii, dar cu minimum 10 ani vechime în transport rutier.

Liceul Tehnologic Bustuchin a scos la concurs un post de paznic cu studii liceale și unul de secretar cu studii superioare. Ultimul post este pe perioadă determinată. Un post de administrator financiar, cu jumătate de normă, este disponibil la Liceul Tehnologic Stoina. Se cer studii superioare în domeniul economic și trei ani vechime în muncă. Proba scrisă are loc pe 9 octombrie, iar proba practică, pe 11 octombrie.

Un post de bibliotecar, cu sfert de normă, este vacant la Școala Gimnazială Bumbești-Pițic. Cei interesați trebuie să aibă studii medii, un curs în domeniul biblioteconomiei/bibliologiei și științei informării și cel puțin 3 ani vechime în muncă. Proba scrisă va avea loc pe 9 octombrie.

I.I.