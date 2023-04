Postul – beneficii asupra sănătății. În post, organismul se vindecă!

Într-un an calendaristic există patru mari posturi, care se țin în funcție de sărbătoarea religioasă, însă te-ai întrebat vreodată care sunt beneficiile hranei de post asupra organismului și stării tale de sănătate?

Despre post și semnificația acestuia

Din punct de vedere moral și religios, postul înseamnă abținerea de la mâncare, băutură și activități care încurajează spre a păcătui, în scopul de a dobândi curățirea sufletească. În funcție de motivul biblic în jurul căruia se ține postul, există patru perioade în an în care oamenii respectă această datină religioasă:

Postul Paștelui;

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel;

Postul Adormirii Maicii Domnului;

Postul Crăciunului.

De obicei, în aceste perioade nu se consumă alimente de origine animală, precum carne, ouă, lactate – lapte, brânză, iaurt etc. Există şi post cu apă şi pâine, cu o durată de 7 zile, dar și post negru (excluderea oricărui tip de alimente și apă).

Principala acţiune a postului este cea de purificare, de odihnire a anumitor organe din corp, de uşurare a unor procese şi schimburi interne. Postul nu trebuie în nici un caz să fie forţat, impus din afară, ci este bine să constituie un act firesc, natural.

Mâncarea de post: beneficii

Știm cu toții că alimentația sănătoasă înseamnă un aport crescut de proteine, fibre, vitamine și antioxidanți, care sunt ingerate din hrana vie, cât mai calitativă din punct de vedere nutritiv. Mâncarea de post este alcătuită doar din alimente de origine vegetală, precum fructe, legume, rădăcinoase, nuci, cereale și semințe, care conțin o cantitate mare nutrienți, în scopul obținerii unei mai bune funcționări a organismului. O perioadă din an în care se ține post doar cu alimente vegetale reprezintă o ocazie excelentă pentru detoxifierea naturală a organismului, când acesta scapă de grăsimi și ia o pauză bine-meritată de la mesele copioase și consistente. Și spunem aceasta deoarece în viața de zi cu zi ne confruntăm cu tentații culinare de tot felul.

O zi de post pe săptămână îi oferă organismului un timp minim pentru regenerare şi purificare. Un post de trei zile ne debarasează corpul de toxine şi curăţă sângele, unul de cinci zile iniţiază procesul de vindecare şi de refacere a sistemului imunitar. Pe toată durata postului complet (în afara postului negru), consumul de apă este obligatoriu, cel puţin 1,5 litri pe zi, pentru evitarea deshidratării şi a blocajului renal.

Postul este recomandat şi în cazul bolilor infecţioase în fazele acute, deoarece energiile organismului, nemaifiind orientate către procesul de digestie (care canalizează o mare parte din aceste energii – 60% din energia totală a corpului), sunt folosite în procesul de apărare contra microorganismelor patogene.

S-a observat că, în general, bolile degenerative sunt prevenite prin post. În plus, inima devine mai sănătoasă și circulația se îmbunătățește.

A posti ajută și în lupta împotriva cancerului. Practic, se înfometează celulele maligne, slăbindu-le; în același timp, înfometând celulele sănătoase, acestea vor lupta mai asiduu pentru supraviețuire (și implicit împotriva tumorii), devenind mai rezistente la stres și la efectele adverse ale chimioterapiei. Postul este similar hibernării, în regnul animal.

Postul ajută la detoxifierea organismului

În mod normal, organismul are capacitatea de a se detoxifia singur, însă o dietă bogată în carne și săracă în legume și fructe îngreunează această funcție naturală. Atunci când există un astfel de dezechilibru, reziduurile se acumulează în organism.

Este interesant de observat modul în care sunt poziționate posturile mari: primăvara, înainte de Paște, urmând iernii, perioadă în care alimentația este bazată pe alimente conservate și de origine animală, și iarna, înainte de Crăciun, după o toamnă bogată în produse alimentare, când ne pregătim pentru sezonul rece.

Postul, o dietă pentru a slăbi

Fructele și legumele au un număr mai mic de calorii, iar consumul lor timp îndelungat, pe lângă detoxifiere, poate ajuta la scăparea de kilogramele în plus. De asemenea, pentru că aportul de calorii scade, organismul este forțat să consume din depozitele de grăsimi pentru a-și asigura necesarul zilnic. Rezervele de grăsimi sunt create de organism din cauza excesului de glucoză și carbohidrați, care sunt în mod normal folosiți ca sursă de energie. În timpul postului, aceste rezerve de grăsimi devin sursă de energie a organismului.

Perioada de post ne ferește de bolile cardiovasculare

Studii recente au demonstrat că perioada de post reduce apariția bolilor cardiovasculare, ajută la scăderea colesterolului și a trigliceridelor, a greutății și a glicemiei și, astfel, previne bolile aparatului circulator.

În post, organismul se vindecă

Din cauza efortului mai mic pe care organismul nostru îl depune pentru a procesa mâncarea ingerată în timpul perioadei de post, corpul nostru începe să își canalizeze energia înspre metabolism și sistemul imunitar. Astfel, începe procesul de vindecare naturală. Organismul declanșează o procedură prin care proteinele pe care le produce ajută la regenerarea sistemului. De exemplu, atunci când suntem bolnavi, dispare pofta de mâncare. Explicația pentru acest fenomen este aceea că organismul își canalizează energia alocată sistemului digestiv către sistemul imunitar pentru a se vindeca.

Postul ne întinerește și ne prelungește viața

Aceste două rezultate sunt, de fapt, urmări ale tuturor proceselor menționate mai sus. Aceste două fenomene sunt susținute de scăderea ratei metabolismului, de canalizarea diferită a energiei, obținându-se un sistem imunitar mai puternic și o stimulare a producției de hormoni, printre care și cei de autoconservare.

Organismul nostru nu are nevoie de foarte multe surse pentru a se menține sănătos.

Postul înseamnă curăţare, detoxifiere şi îndepărtarea cauzelor care provoacă boli. Aşadar, ceea ce este benefic pentru sănătatea noastră spirituală se dovedeşte util şi pentru sănătatea noastră fizică.

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie, Cabinet Planificare familială – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu