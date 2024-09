Post de șofer, greu de ocupat

Primăria comunei Căpreni a scos din nou la concurs postul de şofer pentru microbuzul școlar. Cei doi candidați participanți la concursul de săptămâna trecută au picat cu brio proba scrisă. Unul dintre ei a obținut 20 de puncte, iar celălalt 28,5 puncte, astfel că ambii au fost respinși. Pragul minim de promovare a examenului este de 50 de puncte.

În aceste condiții, concursul a fost reluat. Se pot înscrie persoanele cu studii medii/generale, care au permis de conducere categoria „D” și ,,D1” și dețin card tahograf și atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de Autoritatea Română Rutieră. În plus, este nevoie de aviz psihologic pentru transport persoane, eliberat de un cabinet psihologic autorizat pentru evaluări de siguranța transporturilor. Candidații trebuie să aibă cel puțin un an vechime în specialitatea postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs este 3 octombrie 2024, ora 13.00. Proba scrisă are loc pe 11 octombrie, iar interviul, pe 15 octombrie.

Postul este pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului deservire învățământ.

I.I.