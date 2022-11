Porter Troupe: Nu vom retrograda

Numit recent antrenor principal al echipei de baschet, Porter Troupe este conștient că nu are o misiune ușoară la cârma CSM-ului. Totuși, americanul, care va rămâne și jucător până la finalul sezonului, este încrezător că poate menține trupa gorjeană în prima ligă. Formația din Târgu Jiu a pierdut primele patru meciuri din LNBM, iar următoarea dispută va avea loc la Cluj, în compania campioanei U-BT. ,,În opinia mea, și o spun cu toată sinceritatea, dacă jucăm cel mai bun baschet la nostru, nu există nicio șansă să retrogradăm. Nu cred în posibilitatea aceasta. Pot să mă înșel, dar asta e părerea mea, iar timpul ne va demonstra acest lucru. Nu am rămas până acum impresionat de echipele cu care am jucat, nici măcar de Rapid, care are un buget uriaș. La un moment dat, ne-am apropiat la 4 puncte de ei și asta arată că avem potențial, putem să ne batem cu ei. Asta vreau de la băieți, să nu renunțăm niciodată la luptă. Trebuie să ne asigurăm că vom juca cel mai bun baschet al nostru. Dacă vom face acest lucru, 100% vom rămâne în prima ligă”, a precizat Troupe. Pivotul grec Thomas Kottas (26 de ani) este noua adiție a echipei de baschet. Cel mai probabil, jucătorul elen va debuta în Ardeal. Troupe spune că va avea nevoie de timp pentru a se adapta, chiar dacă vine dintr-o ligă valoroasă. ,,Vine dintr-o ligă puternică. Campionatul din Grecia are o reputație mai bună și asta înseamnă că, evident, știe baschet. Știe cum să se poziționeze și cum să-și ajute coechipierii. Este un jucător nou și vine cu o altă energie. Nu a fost aici când am pierdut cele patru jocuri și, probabil, va aduce o energie pozitivă. Sperăm să aducă un plus la capitolul recuperări, să joace tare, dar și el are nevoie de timp. Trebuie să avem răbdare”, a mai spus Troupe. Venirea lui Kottas va însemna, cel mai probabil, o plecare de la echipă. Principalii vizați ar fi Andriy Agafonov și Tyler Creammer. ,,Nu sunt sigur ce se va întâmpla, pentru că toată lumea este încă aici. Avem 7 străini și vom vedea. Deocamdată, toată lumea se antrenează foarte bine, toți băieții mă ajută și sunt entuziasmați că sunt antrenorul lor”, a conchis Troupe.

Cătălin Pasăre