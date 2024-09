Polițist de poveste / Robert ajută oamenii și în afara serviciului: „Polițist nu ești doar 8 ore la muncă”

Din seria „Polițiști de poveste”, Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj prezintă povestea lui Robert Popescu, un tânăr care și-a început cariera ca pompier, dar de șase ani îmbracă uniforma de polițist.

„Pe Robert îl știm de-o viață! Încă de când practica meseria de salvator în cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Jiu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. E om de bine, care are fapte bune în spate. După ce s-a luptat cu flăcări care mistuiau locuințe și a descarcerat oameni dintre fiarele contorsionate ale mașinilor implicate în evenimente rutiere, Robert a dorit să facă o schimbare, dar păstrând în suflet lupta pentru siguranța cetățenilor”, spun reprezentanții IPJ Gorj.

În anul 2018, acesta a aplicat pentru un post de ofițer de poliție, iar de atunci face parte din echipa IPJ Gorj.

,,Polițist nu ești doar 8 ore la muncă. Este o meserie de suflet de care nu te poți delimita și care te disciplinează”, spune Robert.

„Un om mai bun ca ieri”

Convingerile sale au rădăcini înfipte adânc în sfera legii și nu face rabat de la statutul de polițist nici măcar în timpul liber.

Astfel că, după o tură ,,plină” de serviciu, Robert și-a luat hainele civile și în drum spre casă a oprit la un magazin pentru a face mici cumpărături. Aflându-se în rândurile de așteptare la casa de marcat, acesta a observat faptul că în spatele său se afla un bărbat neliniștit, ce ținea în mâini două sacoșe pline, cu care se tot plimba dintr-o parte în alta și ulterior a ieșit cu plasele, fără a plăti.

Fără a mai sta pe gânduri, Robert a plecat imediat după persoana în cauză: ,,A trebuit să fiu calm și să acționez rapid. Am văzut că apucase deja să se urce într-un autobuz, așa că am pornit în urmărirea lui”.

Cu o carieră polițienească ireproșabilă, Robert a acționat în consecință: a alergat către autobuz, i-a făcut șoferului semn să oprească, i-a prezentat legitimația și i-a explicat faptul că în interiorul autobuzului se află un bărbat care tocmai a săvârșit o infracțiune și trebuie oprit. Ușile autobuzului au fost imediat blocate, iar bărbatul a fost imobilizat; între timp, Robert a solicitat sprijinul colegilor de la ordine publică.

„Ulterior, am aflat faptul că bărbatul se afla în rândul recidiviștilor, fiind eliberat în urmă cu mai puțin de 6 luni din penitenciar, unde fusese încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de incendiere cu intenție, acesta dând foc unui apartament unde locuia fosta lui concubină”, povestește Robert.

Față de bărbatul urmărit au fost luate măsurile corespunzătoare, dar nici Robert nu a scăpat ,,nepedepsit”. Polițistului i-a fost acordată o plachetă de onoare pe care o păstrează la loc de cinste și spune el că îi amintește să fie mereu un om mai bun ca ieri.

I.I.