Poeta Any DRĂGOIANU a fost primită în Uniunea Scriitorilor din România

Despre gorjeanca Any DRĂGOIANU am mai scris în presa locală și nu numai, pentru a-i aprecia creația literară. Pentru că anul 2022 s-a încheiat pentru Any Drăgoianu cu premii importante și volume publicate care au culminat cu intrarea ei în Uniunea Scriitorilor din România (USR), Filiala București-Poezie, m-am gândit să le fac publice, iar cititorii acestor rânduri să le poată judeca, fiecare după placul său.

Așa cum am mai scris, gorjeanca Ana (Any) Drăgoianu (n. 20 iulie 1975, Filiași, locuiește în Țânțăreni, Gorj) a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mult har în folosirea cuvântului, atât oral, cât și în scris. Și ea a folosit cuvântul, cu talent și meșteșug și astfel a creat epigrame, poezii și proză scurtă. Acestea au fost pe placul publicului, dar și al specialiștilor în „arta” cuvântului.

Este absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității „Spiru Haret” din București (promoția 2011) și a debutat în 2006 cu volumul de versuri „Prea sentimentală” (Editura „SIMART”, Craiova, volum lansat în cadrul manifestărilor „Eminescu la Florești”). De aceea vă fac cunoscute câteva din realizările creației sale literare din anul 2022.

Premii naționale și internaționale obținute în anul 2022:

1. Mențiune la Festivalul Romeo și Julieta la Mizil, secțiunea epigramă, 2022;

2. Premiul al III-lea la secțiunea Parodie în cadrul Festivalului Național de Satiră și Umor ,,Zâmbete în Prier”, Vișeu, 2022;

3. Premiul Special pentru Îngrijirea volumului ,,Nichi Ursei- Concurent fără pereche-’’ în cadrul Festivalului Național de Satiră și Umor ,,Zâmbete în Prier”, Vișeu, 2022;

4. Mențiunea II la Festivalul-Concurs de creație literară „Elogiul iubirii”, secțiunea poezie, 2022;

5. Premiul I la Proiectul Internațional de Creație Literar Artistică „Eminescu, un vis în așteptare”, Timișoara, 2022;

6. Mențiunea I la Festivalul „Eterna Epigramă”, secțiunea Parodie, Cluj, 2022;

7. Premiul al III-lea la Concursul Național de literatură umoristică, Brăila, 2022, secțiunea proză scurtă;

8. Premiul I la Festivalul Național ,,Alb Umor’’, secțiunea volum, Alba Iulia, 2022;

9. Premiul al III-lea la Concursul Național „Fascinația mării”, secțiunea poezie 2022;

10. Mențiune la Concursul de Literatură Satirico-Umoristică, secțiunea Manuscris, din cadrul Festivalului Umorului „Constantin Tănase” Vaslui, 2022;

11. Premiul al II-lea la Festivalul „Tudor Mușatescu”, 2022;

12. Mențiune la Concursul „Democrația prin Teatru”, Chișinău, 2022.

Cărți tipărite în 2022:

1. Ecaterina Teodoroiu- Eroina Olteniei, „Măiastra”, 2022, autori Any Drăgoianu și Gabi Cristinel Roșianu;

2. Nichi Ursei, Legendă a epigramei românești, 2022, autori Any Drăgoianu, Alexandru Hanganu și Gabi Ursei;

3. Orașul unui singur poet, versuri, editura „Neuma”, 2022.

De asemenea, în anul 2022 a avut apariții în reviste și ziare din întreaga țară cu poezii, proză, epigrame sau aforisme: Scrisul Românesc, Rotonda Valahă, Epigrama de Strehaia, Cugetul, Booklook, Ofranda literară, Gorjeanul, Perseide literare, Integrame cu umor, Hohote, Vâlcea literară etc. A avut și apariții cu cronici la volume de: Poezii, Teatru, Interviuri în revistele Uniunii Scriitorilor din România: Neuma, Scriptor și Acolada.

De-a lungul vremii, autoarea a publicat 36 de cărți (proză scurtă, poezie, epigramă, literatură pentru copii). Creațiile sale au fost incluse în trei volume colective și în mai multe antologii de poezie, epigramă, proză scurtă, literatură pentru copii și aforism.

În prezent este Director de imagine la ziarul „Informația de Strehaia”.

Din anul 2022, Any Drăgoianu este membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala București.

O felicit pentru primirea în USR și trofeele câștigate și-i urez succes și cât mai multe participări la astfel de festivaluri de unde să vină încărcată de trofee.

Gigi Bușe