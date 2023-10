PNL Gorj mai pierde un primar. Al cincilea

Pare că, din două în două zile, câte un primar al PNL Gorj părăsește barca liberală, anunțând că se îndreaptă spre PSD.

”După anunțul celor patru colegi, domnii primari Marcel Romanescu, Dumitru Leuștean, Dumitru Modrea și Vili Pasăre, și domnul primar al localității Arcani, Aristică-Daniel Coiculescu, a decis să se alăture Partidului Social-Democrat Gorj. Conducerea PSD Gorj îi urează bun-venit domnului primar și îi asigură pe toți locuitorii de suport pentru dezvoltare.

„Sunt un om cu credință și cu frică de Dumnezeu, care are în spate respectul și susținerea locuitorilor comunei. Pentru asta, le datorez tot respectul și am obligația să le reprezint interesele întotdeauna. Am o relație foarte bună și cu colegii mei primari, alături de care am elaborat proiecte comune. Este încă un motiv să mă alătur echipei PSD Gorj și să reprezint acest partid la alegerile de anul viitor”, a declarat Aristică Coiculescu, primarul localității Arcani.

„ Pentru noi, faptul că domnii primari aleg să ni se alăture, reprezintă un criteriu de evaluare. Evident că nimeni nu ar alege un partid slab și fărâmițat, ci o echipă mare și solidă. Așa cum am procedat cu toate localitățile județului, am sprijinit necondiționat interesele cetățenilor din Arcani și am susținut proiectele depuse de administrația locală. Am toată încrederea că ,alături de domnul primar Aristică Coiculescu, vom continua proiectele bune pentru comunitate”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj.

„ PSD Gorj are una dintre cele mai puternice echipe și continuăm să creștem. Capacitatea de lucru este enormă, iar oportunitățile și obiectivele noastre sunt identificate și lucrăm pentru a ni le atinge. Este greu să construiești cu oameni care au alte interese decât dezvoltarea județului, de aceea primarii care aleg să vină alături de noi, practic, aleg să contribuie la progres”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.”, transmit social-democrații, inserând în comunicatul de presă și declarațiile șefilor de organizație.