Plecările de la secția de handbal, anunțate după ultima etapă

A fost un sezon istoric pentru principala echipă de handbal de la CSM Târgu Jiu. În premieră, o echipă de fete din oraș va evolua în primul eșalon, iar conducerea clubului se gândește deja la viitoarele mutări. Directorul entității sportive, Robert Bălăeț, a declarat că lotul va suferi modificări după ultima rundă a Seriei B. CSM mai are de jucat un meci la Reșița, după care elevele lui Liviu Andrieș vor intra în vacanță până la jumătatea verii. ,,A fost un sezon excepțional, pe care sper ca echipa să-l termine neînvinsă. Fetele, spre deosebire de noi, o să aibă vacanță. Noi o să lucrăm la alcătuirea lotului pentru sezonul următor, pentru că va fi foarte dificil. Multe dintre echipe deja și-au definitivat loturile cu jucătoare foarte puternice, din diferite naționale ale lumii. Deja lucrăm și noi, de la meciul cu Universitatea Cluj, atunci când am avut certitudinea că suntem promovați. Am reușit să facem și ceva transferuri, dar venirile și plecările le vom anunța, în zilele următoare, după terminarea campionatului”, a declarat Robert Bălăeț. Liga Florilor 2022-2023 debutează în aproximativ trei luni. Cum e și firesc, obiectivul gorjencelor este să rămână în prima divizie. ,,Fetele o să reia pregătirea în luna iulie, iar campionatul va debuta la finalul lunii august. Sper să fim pregătiți la startul sezonului pentru a da piept cu cele mai puternice echipe din lume”. Până acum, CSM Târgu Jiu a finalizat două transferuri. Este vorba despre Angela Cioca şi Ekaterina Dhzukeva.

Cătălin Pasăre