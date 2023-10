Pleacă Ivan? Cârțu spune că a fost prea răsfățat la Craiova

Andrei Ivan, unul dintre fotbaliștii importanți ai Universității din ultimele două sezoane, are viață grea în Bănie. Atacantul nu traversează cel mai bun moment al carierei, iar evoluțiile sale au fost taxate de suporteri. Revenirea lui Alex Mitriță pe ,,Ion Oblemenco” l-a scos pe Ivan din banda stângă, iar cel din urmă nu și-a mai găsit locul în ofensiva ,,juveților”, ba chiar a fost și rezervă. Internaționalul român forțează acum o plecare de la Craiova și a semnat cu o firmă de impresariat pentru a-și găsi un nou angajament. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de către Forward Sports Agency. Sorin Cârțu, fostul președinte al oltenilor, spune că discută frecvent cu atacantul, despre care crede că este debusolat. Cârțu l-a sfătuit pe Ivan să nu pună la suflet ce aude din tribune și să se concentreze să-și ducă la bun sfârșit contractul semnat cu clubul. „Trece printr-o pasă grea. Am mai vorbit cu el aseară, mi-a dat telefon. Mie îmi pare rău de tot de ce se întâmplă. E un copil bun, dar poate nu e un tip așa de tare. Să treacă peste nemulțumirile spectatorilor și să marcheze, să dea pase. Nu trebuie să cadă în plasa asta, să aleagă o cale din asta. Am avut discuții cu el și i-am zis că are o situație bună, contract până în 2026, familie, copil. Îi trebuie doar liniște în teren și la antrenamente. Să profite de calitățile lui. Sunt puțini în România cu calitățile pe care le are el, cu viteza lui. Caută prea mult să dea cu dreptul. Eu nu l-aș fi schimbat la pauză. Dacă voiai să-l ajuți, nu-l schimbai. Îl mai lăsai 15 minute în repriza a doua. Dacă mai stătea un an sau doi cu mine, avea altă educație. S-a greșit cu el la început. Dacă îl crești cu răsfăț, de-aia se întâmplă ce se întâmplă. El nu are voie să se considere neîndreptățit. A fost foarte sprijinit. Când a dat chix, Rotaru a renunțat la 1,5 milioane ca să îl aducă înapoi. În România e ca și cum un patron cumpără un jucător cu 1,5 milioane. L-a adus, l-a recapacitat”, a declarat Cârțu la televiziunile naționale. Ajuns la 26 de ani, Andrei Ivan are o cotă de 2,5 milioane de euro pe transfermarkt. A mai jucat la Krasnodar și Rapid Vienna.

Cătălin Pasăre