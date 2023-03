Pierdere neașteptată pentru Gilortul. Găman nu subestimează Ezerișul

Gilortul Târgu Cărbunești a terminat perioada de vară, iar vineri debutează în primul meci oficial al anului. Pe Stadionul ,,Cristinel Răducan” vine Progresul Ezeriș, iar partida nu se anunță una simplă. Constantin Roncea, Darius Almăjanu, Ulrich Siewe și Florin Marica sunt achizițiile iernii, iar Albert Cornicioiu și Federico Boboc au părăsit formația. Mario Găman a suferit și altă pierdere neașteptată, cu doar trei zile înainte de primul joc. Eduard Croitoru a plecat de la echipă și, se pare, a semnat cu Viitorul Târgu Jiu. Acesta a mai evoluat pentru ,,satelitul” echipei de eșalon secund în trecut. ,,A fost o plecare neașteptată, din punctul meu de vedere. În toată această perioadă de pregătire, am mers pe Croitoru, am făcut primul 11 în jurul acestui copil, dar el a preferat să plece în altă parte, fără ca eu să fiu anunțat. Este alegerea lui, să fie sănătos, îi urez baftă acolo unde consideră că poate să dea mai mult decât a dat la noi și, atunci, rămâne de văzut ce vom face noi pe viitor. Din punctul meu de vedere, este o pierdere, dar noi suntem aici să găsim soluții și sper ca ceilalți copii și juniori, în momentul în care vom apela la ei, să demonstreze că își merită statutul de jucători profesioniști”, a declarat Găman.

Antrenorul Gilortului a vorbit despre perioada de pregătire, dar și despre primul meci oficial din 2023. Tânărul tehnician le-a reamintit elevilor săi că au fost învinși în tur de Progresul, iar adversarul de vineri nu trebuie tratat de sus. Prin jocul rezultatelor, Gilortul s-ar putea califica în play-off încă din această rundă, dacă obține victoria. ,,Venim după o perioadă destul de intensă, o perioadă cu încărcătură, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Per total, sunt foarte mulțumit de cum au reacționat băieții, având în vedere pauza destul de îndelungată. Urmează o partidă cu o echipă care a făcut o campanie de achiziții importantă. Au venit 10 jucători, dintre care 5 străini. Va fi o partidă destul de dificilă, dar eu am încredere în acești băieți că vor trata meciul la cel mai înalt nivel, cu cea mai mare seriozitate și capacitați 100%. În momentul în care nu ești concentrat, fotbalul poate produce surprize. Știți foarte bine că și în tur, prima victorie a celor de la Ezeriș a fost cu noi, după o partidă pe care noi am dominat-o. Am avut ocazii foarte mari, inclusiv un penalty pe care l-am ratat. Ar fi păcat după 40 de zile de muncă să nu terminăm această partidă cu o victorie. Un succes coroborat cu o victorie a Devei cu Petroșani ar însemna și calificarea în play-off, cu două etape înainte de finalul campionatului. Depindem doar de noi și sper ca la finalul acestor runde să ne bucurăm cu toții de o performanță incredibilă”, a precizat Găman. Partida începe la ora 15.00.

Liga 3 – Meciurile Etapei 16

Vineri, 10 Martie, ora 15.00

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – ACS Progresul Ezeriş

CSM Deva – CSM Jiul Petroşani

Sâmbătă, 11 Martie, ora 15.00

AFC Voinţa Lupac – ACS Viitorul Şimian

CSO Retezatul Hațeg – ACSO Filiaşi

CS Armata Aurul Brad – ACS Viitorul Târgu Jiu 2

Cătălin Pasăre