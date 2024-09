Peste 47.000 de elevi din Gorj se reîntorc în bănci. Reguli noi!

Anul școlar vine cu o serie de reguli noi pentru cei peste 47.000 de elevi din Gorj. Printre noutăți se numără introducerea notei la purtare în fiecare modul, săli de detenție pentru elevii care deranjează orele, feedback-ul dat de elevi profesorilor sau susținerea probelor de bacalaureat în timpul anului școlar.

47.357 de preșcolari și elevi sunt înscriși în sistemul de învățământ la nivelul județului Gorj, în anul școlar 2024-2025, după cum urmează: nivel antepreșcolar – 510, nivel preșcolar – 7.677, nivel primar – 12.689, nivel gimnazial – 10.943, nivel liceal – 11.336, învățământ profesional – 1.378, învățământ postliceal – 2.824.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la nivelul județului Gorj, există 432 de unități de învățământ în sistemul preuniversitar, 121 având personalitate juridică, iar 311 sunt structuri ale unităților cu personalitate juridică.

„Din cele 432 de unități, 423 sunt publice, iar 9 sunt private. 129 de unități sunt din mediul urban, 303 fiind în mediul rural.

Cele 121 de unități cu personalitate juridică sunt structurate după cum urmează: 13 creșe și grădinițe, 67 de școli primare și gimnaziale, 34 de colegii și licee, 7 alte unități de învățământ din rețeaua școlară (precum Palatul copiilor, cluburi școlare sportive, școli postliceale etc.).

Cele 311 unități de tip structuri sunt: 213 creșe și grădinițe, 91 de școli primare și gimnaziale și 7 alte unități din rețeaua școlară (cluburi ale copiilor etc.)”, au precizat reprezentanții ISJ Gorj, pentru „Gorjeanul”.

Noul an școlar începe însă cu aceleași vechi probleme. Peste 40 de școli încă nu au autorizații de funcționare fie la incendii, fie sanitare. Treisprezece școli și grădinițe din șapte comune au încă toaletele în curte.

Un nou regulament școlar

Este primul an școlar în care se vor aplica un nou statut al elevului și un nou regulament școlar. Una din aceste schimbări este că școlile pot înființa săli speciale pentru elevii care perturbă orele. Această măsură este lăsată la latitudinea unităților de învățământ.

Conform noilor reguli, utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor va fi interzisă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt folosite în scop educativ, cu aprobarea cadrului didactic.

De asemenea, la finalul anului școlar, elevii vor completa o fișă de evaluare în care dau „note” profesorilor pentru modul în care au predat.

Statutul elevului prevede că, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nemotivate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, elevul va primi note scăzute la purtare.

În cazul în care elevii vor avea abateri disciplinare, bursele lor pot fi retrase temporar sau pe toată durata anului școlar.

Portofoliul educațional pentru preșcolarii care intră în grupa mijlocie și elevii care intră în clasa pregătitoare este o noutate obligatorie în anul școlar.

La Bacalaureat, o noutate absolută este că probele de competențe vor fi date în timpul anului școlar, adică în perioada 27 ianuarie-7 februarie 2025. Probele sunt obligatorii, fiind notate cu calificative și nu contează în media finală a examenului.

Pentru absolvenţii claselor a VIII-a, examenele pentru Evaluarea Naţională vor începe în data de 23 iunie 2025. Absolvenţii de gimnaziu şi de liceu vor avea posibilitatea să-şi vadă lucrările înainte de a depune contestaţiile.

Structura noului an școlar

Noul an școlar se întinde pe o perioadă de 36 de săptămâni, cu cinci module de învățare și cinci vacanțe planificate.

Modul 1: 9 septembrie 2024 – 25 octombrie 2024

Vacanță: 26 octombrie 2024 – 3 noiembrie 2024

Modul 2: 4 noiembrie 2024 – 20 decembrie 2024

Vacanță: 21 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025

Modul 3: 8 ianuarie 2025 – 14 februarie 2025

Vacanța de schi: 17 februarie 2025 – 21 februarie 2025

Modul 4: 24 februarie 2025 – 17 aprilie 2025

Vacanță: 18 aprilie 2025 – 27 aprilie 2025;

Modul 5: 28 aprilie 2025 – 20 iunie 2025

Vacanță: 21 iunie 2025 – 7 septembrie 2025.

I.I.