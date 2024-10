Pescuit științific pe Gilort! Inventar la speciile de pești!

O echipă formată dintr-un biolog, un student și specialiști implicați în proiectul „Fish for Life” din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Gorj pot fi întâlniți zilele acestea pe râul Gilort, unde monitorizează speciile de pești care încă există aici.

Specialiștii „pescuiesc științific”, adică prind peștii fără să le provoace răni, îi măsoară și ulterior le dau drumul înapoi în apă, totul în cadrul unui proiect cu finanțare europeană cu ajutorul căruia ar trebui refăcut habitatul natural de aici. O parte din speciile care își duceau existența aici sau pe alte râuri din județ au dispărut chiar cu decenii în urmă, specialiștii veniți pe Gilort având ocazia acum să descopere că unele specii încep să reapară după ce, la Târgu Cărbunești, de exemplu, a fost construit un prag care le permite peștilor să înoate în amonte.

Ieri s-au făcut măsurători în zona podului de la Albeni, acolo unde au și fost descoperite câteva specii care nu au mai fost văzute în ultimii ani. Sabanejewia Balcanica și Sabanejewia Romanica sunt doar două dintre speciile cu un nume mai greu de pronunțat, la fel ca și Rhodeus Amarus (boarță în termeni populari). Dispărut este de ceva timp și mult mai cunoscutul scobar, care acum pare să își ducă existența și în amonte de Târgu Cărbunești, ceea ce îi bucură pe cercetătorii veniți aici să vadă cum evoluează lucrurile. „Până la construirea pasajului de la Târgu Cărbunești erau multe specii care nu puteau să urce în amonte. Rhodeus Amarus este un exemplu. Este o specie protejată, care nu a fost în zona Albeni niciodată. A ajuns aici doar după ce am construit pasajul de migrație de la Târgu Cărbunești, aflat la 10 km distanță de aici. În aval de pasaj am întâlnit-o, dar în amonte nu era. Este un pește care se colorează foarte frumos în perioada de reproducere. Masculii capătă o culoare foarte frumoasă. Am descoperit aici și chișcar, aproape dispărut din zonă și am prins și două specii noi. Dispăruse scobarul, ceea ce înseamnă că dacă noi am găsit un exemplar a migrat prin pasajul de la Cărbunești, și este și o specie nouă, denumită popular boarță, care, de asemenea, a migrat și a început să populeze zona”, a precizat Cosmin Calma, specialistul APM Gorj care coordonează proiectul ”Fish for life”, finanțat cu fonduri europene în valoare de 1,5 milioane euro. Biologul Adrian Ionașcu, venit de la București pentru a monitoriza populațiile de pești de pe Gilort, a precizat la rândul său că refacerea întregului habitat va dura ani de zile, procesul fiind unul de lungă durată. „Proiectul este unul de reconstrucție ecologică a râului Gilort, cu finanțare pe Life Plus, început din 2018. Eu sunt de anul trecut implicat și facem pescuit științific în fiecare an din amonte până la vărsarea în Jiu. Inițial am vrut să vedem ce faună piscicolă era, iar pe măsură ce se construiesc trecerile de pești o să vedem ce se întâmplă, ce specii trec. Totul presupune ani de zile. Durează un pic până urcă și până rămân aici. Sunt specii care deja au urcat și vom continua să monitorizăm. Lucrurile nu se schimbă de la un an la altul, dar evoluția e în bine la momentul acesta”, a menționat biologul Adrian Ionașcu.

O evoluție în bine și-ar dori și pescarii care stau pe malul râului în speranța că vor mai prinde pește ca pe vremuri, când scobarii, de exemplu, populau râul și puteau fi prinși în cantități mari. „Nu mai e pește din ăla mare. Acum sunt din ăștia mititei. Păi când eram copil și veneam cu bunicul aici prindeam scobari de nu știam ce să facem cu atâția. Acum nici să-I mai vedem nu sunt. Au făcut betoanele astea pe aci, praguri, baraje, ce au vrut să pună, și normal că peștii nu mai urcă. Nu mai e ca altădată”, e concluzia tristă a unui pescar.

Gelu Ionescu