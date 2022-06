Personal best și locul 2 pentru Adela Bălțoi, în Franța

Atleta gorjeancă Adela Bălțoi a reușit o cursă de senzație la Maratonul de la Caen și a terminat întrecerea franceză pe locul 2. De asemenea, sportiva din Gorj a bifat cel mai bun timp din carieră, (2:43:22). Performanța de la Marathon de la Liberté a fost consemnată duminică, 5 iunie. Adela a rămas marcată de experiența din Hexagon și a declarat că această întrecere poate fi un punct de pornire pentru alte rezultate de excepție. ,,Mă simt grozav după acest rezultat. Simțeam dinainte de cursă că o sa fug bine, mă simt în formă foarte bună și sunt pregătită să fug sub 2h 40, dar ținând cont că nu a fost un traseu plat, nu am vrut să risc prea mult. În general, la maraton, e bine să alergi și a doua parte ca prima, eu însă am reușit să alerg foarte bine partea a doua, fiind mai tare și mai grea în același timp, ceea ce îmi dă încredere că se poate mult mai bine pe viitor. Am rămas foarte impresionată de oamenii din Regiunea Normandia. Au avut mentalitatea potrivită, au ieșit pe stradă, ne-au aplaudat, chiar m-au impresionat și m-am simțit extraordinar”, a precizat Adela Bălțoi pentru Cotidianul Gorjeanul. Adela speră să reușească un timp și mai bun la următorul maraton la care va lua parte, desfășurat de această dată pe pământ românesc. ,,O să pregătesc în continuare proba de maraton. În octombrie, la Bucharest Maraton, aș vrea să cobor sub 2h 40 , în rest nu am obiective. Dacă mă hotărăsc să alerg, o s-o fac de plăcere, fără presiune”, a adăugat gorjeanca. Sportiva este legitimată la ACS Sportul Feroviar și se pregătește cu antrenorul Gabriel Brănișteanu.

Cătălin Pasăre