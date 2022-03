Pedeapsă majorată pentru manelistul „Dan Pitic” în dosarul banilor falși!

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au avut câștig de cauză în dosarul în care au trimis în judecată trei indivizi care veniseră în municipiu în 2019 pentru a schimba euro falși, denunțarea lor la organele de anchetă făcând-o niște prostituate. În toamna anului trecut Judecătoria Târgu-Jiu a pronunțat condamnarea celor trei inculpați, doar că și aceștia și procurorii au contestat hotărârea. La Curtea de Apel Craiova câștig de cauză au avut anchetatorii și așa se face că inculpații s-au trezit acum cu pedepse mai mari decât cele de la Târgu-Jiu. Cap de afiș în dosar este manelistul „Dan Pitic”, Ioan Daniel Stoica fiind de loc din Petroșani. În ultimii ani se stabilise în capitală, dar el susținea concerte și în Germania și Austria, după cum le transmitea anchetatorilor atunci când era chemat la audieri la Târgu-Jiu. La cei 40 de ani ai săi acesta ar urma să își petreacă următorii 5 ani în spatele gratiilor, după ce Curtea de Apel Craiova a decis majorarea pedepsei atât pentru el cât și pentru un alt inculpat din dosar, care este și recidivist. „Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu. Desfiinţează în parte s.p. nr. 1282/2021 a Judecătoriei Târgu-Jiu şi rejudecând, 1. Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Stoica Ioan Daniel la 5 ani închisoare. În baza art. 72 C.p., deduce din pedeapsă durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 12.05.2020 (data confirmării arestării în lipsă – încheiere nr. 52/12.05.2020 a Judecătoriei Târgu Jiu, dosar nr. 5473/318/2020/a1.2) la 05.09.2020. 2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Vasile Romeo în pedepsele componente.

Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Vasile (…) la 4 ani închisoare. Recontopeşte pedepsele aplicate în cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 43/2021 pronunţată de Tribunalul Arad, definitivă prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr. 490/2021 în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv cu 1 an închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 5 ani închisoare. În baza art. 43 alin. 1 C.p., adaugă la pedeapsa de 5 ani închisoare restul rămas neexecutat de 149 zile închisoare din pedeapsa aplicată prin s.p. nr. 345/2019 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 520/2019 a Curţii de Apel Timişoara, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani şi 149 zile închisoare. Deduce în continuare perioada executată la zi”, a decis Curtea de Apel Craiova. În dosar a mai fost condamnat un inculpat, un complice al manelistului, pentru care rămâne valabilă decizia Judecătoriei Târgu-Jiu, aceea a unei pedepse cu suspendare. „Condamnă pe inculpatul Bobăilă Dumitru-Saul – la pedeapsa închisorii de 2 ani.(…)dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani.(…) pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, obligaţie ce se va executa în cadrul S.C. Drumuri și Poduri Locale Alba S.A. sau în cadrul Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”, a hotărât instanța. Conform deciziei judecătorești, nu mai puțin de 301 bancnote de 20 de euro și alte 5 de câte 100 vor fi distruse, după ce au fost confiscate de la inculpați. Aceștia veniseră cu banii falși la Târgu-Jiu pentru a se distra în perioada sărbătorilor de iarnă din 2019 și, după ce au plătit câteva prostituate ce închiriaseră apartamente prin oraș, s-au trezit reclamați la DIICOT. Banii folosiți pentru plata serviciilor sexuale erau falsificați, spre supărarea prostituatelor care s-au trezit păcălite de escroci. Ancheta DIICOT a scos la iveală că inculpații aduseseră în țară peste 100.000 de euro falsificați. Banii au fost transportați la Arad la bordul unei mașini care fusese la rândul ei transportată pe o platformă din Italia. În dosar, „Dan Pitic” a fost considerat creierul întregii afaceri, o afacere care l-a adus la tăcere pe manelist pentru următorii ani, sentința de la Craiova fiind definitivă. Prin același verdict inculpații au fost obligați de magistrați și să achite între 250 și 500 de lei cheltuieli judiciare către statul român.

Gelu Ionescu