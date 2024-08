Patru mașini electrice pentru Primăria Tismana

Primăria orașului Tismana va achiziționa patru autovehiculele electrice prin programul național Rabla Plus, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Autoritățile locale au demarat licitația și așteaptă ofertele până pe data de 12 august. „Furnizare patru autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. Livrarea autoturismelor se va face până la data de maxim 15.11.2024”, potrivit caietului de sarcini.

Anul de fabricaţie al autoturismelor trebuie să fie 2024. Operatorii economici vor avea în vedere faptul că achiziția de autoturisme se va desfășura prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024, denumit generic „Rabla Plus”, iar la plată, pentru fiecare din cele patru autoturisme, se va folosi câte un ecotichet în valoare de 120.000 lei cu TVA.

„În cazul în care, din terțe motive independente de autoritatea contractantă, creditele bugetare vor fi retrase sau aceasta nu va obține ecotichetele în cadrul programului Rabla Plus până la data limită a termenului de plată a autoturismelor, aceasta își rezervă dreptul de a rezilia contractul de achiziție publică, fiind imposibilă derularea acestuia”, se mai arată în documentație.

Pentru anul 2024, Administrația Fondului de Mediu a alocat un buget de 200 milioane lei în cadrul programului Rabla Plus pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituții publice care solicită achiziția de mașini noi.

I.I.