Patru din patru cu ,,Il Luce”. România a învins și în Lituania

Naţionala de fotbal a României a învins, cu emoții, echipa Lituaniei, cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul Dariaus ir Gireno din Kaunas, în Grupa 2 din Liga C a Ligii Naţiunilor. Răzvan Marin (18 – penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 – penalty). Pe un teren foarte greu, gazdele au avut mai multe ocazii mari pe final, dar fără efect pe tabelă. Succesul o face pe echipa lui Mircea Lucescu favorită la câștigarea grupei. Tricolorii vor mai evolua acasă împotriva selecționatelor din Kosovo și Cipru. Cele două partide se vor juca pe 15, respectiv 18 noiembrie.

„Un meci dificil, un joc în care am plecat cu un handicap care ne-a făcut să fim mai precauţi, dar, după penaltiul lor, echipa a jucat bine. De data asta într-o confruntare fizică cu Lituania am reuşit să câştigăm duelurile la mijlocul terenului. Am avut câteva ezitări, câteva greşeli, poate presiunea a făcut să luăm unele decizii greşite. Drăguş a făcut o partidă excelentă. Urmează celelalte două jocuri în care vrem să jucăm la acelaşi nivel şi să obţinem victorii. M-am temut de acest meci. Sunt foarte mulţumit şi sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie”, a declarat antrenorul Mircea Lucescu după confruntare.

„A fost un meci destul de greu, de complicat, dar cel mai important a fost că am luat cele trei puncte. Am început cam greu primele 10-15 minute. Ne-am revenit, am încercat să pasăm, și am reușit asta. Era normal că la final să vină un pic peste noi, dar important e că plecăm cu cele trei puncte. A fost destul de frig. Personal, m-am simțit bine pe teren, pentru că eu am ieșit mai devreme meciul trecut. Obiectivul este să câștigăm cele 6 puncte la București. Asta este cel mai important”, a spus Răzvan Marin.

ROMÂNIA: 1. Niță – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 23. Sorescu – 18. R. Marin (21. Olaru, 73), 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. – 20. Man (14. Hagi, 84), 19. Drăguș, 13. Mihăilă (17. Fl. Coman, 73). Selecționer: Mircea Lucescu

România are 12 puncte, urmată de Kosovo cu 9.

Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Cătălin Pasăre