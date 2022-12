Paşi importanţi spre realizarea Drumului Expres Craiova – Filiaşi – Târgu-Jiu!

Anul viitor vor fi recepţionate SF şi PT pentru DEx Craiova-Târgu Jiu. O spune atât liderul PSD Gorj, Mihai Weber, cât și cel de la Dolj. ,,Iniţiativa din anul 2021 a parlamentarilor liberali din Oltenia, de a avea autostradă spre Vest, prinde contur! Astăzi, în Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor, a fost aprobat bugetul Ministerului Transporturilor pentru anul 2023. În cadrul întâlnirii Comisiei, directorul general al Companiei de Drumuri şi Autostrăzi, Cristian Pistol, a răspuns unei întrebări pe care i-am adresat-o legată de stadiul DEx Craiova – Filiaşi – Târgu-Jiu. Directorul Companiei a precizat că în 2023 va fi recepţionat Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic de execuţie pentru acest drum de mare viteză”, a precizat parlamentarul din judetul vecin.

,,Tot la solicitarea mea, directorul Companiei de Drumuri şi Autostrăzi a dat asigurări că anul viitor vor fi alocate fondurile necesare pentru scoaterea la licitaţie a execuţiei primului tronson al drumului Craiova – Filiaşi, parte a A6 Craiova-Lugoj.

Regiunea de Sud-Vest a României are nevoie de o abordare integrată si coerentă a proiectelor majore de infrastructura rutieră care să îi asigure conectivitatea la reţeaua europeană de transport. Încă o promisiune onorată pentru Oltenia de către Guvernul României condus de preşedintele Partidului Naţional Liberal, senatorul de Dolj, Nicolae Ionel Ciucă”, a completat liberalul.

Drumul Expres Târgu-Jiu – Craiova, oportunitate în ochii tuturor!

,,Mă bucur că Drumul Expres Târgu Jiu-Craiova, proiectul de suflet al tuturor gorjenilor ( pentru că, DA, nu mai este de mult doar proiectul meu de suflet), este apreciat și susținut inclusiv de un ministru PNL. În cadrul vizitei efectuate la Târgu-Jiu, Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a recunoscut importanța acestui proiect. La începutul anului viitor, autorizația de construcție, indicatorii tehnico-economici și toate avizele necesare vor fi finalizate, astfel încât să se poată trece la faza de execuție. Precizez că tronsonul Craiova-Filiași are regim de autostradă, iar porțiunea Filiași-Târgu Jiu are regim de drum expres. Pentru tronsonul Craiova-Filiași există deja prevăzută finanțare”, a precizat și deputatul de Gorj, Mihai Weber. ,,În ciuda faptului că de-a lungul timpului au existat o serie de atacuri directe vizavi de realizarea acestui proiect, venite din parte unor sceptici, sau a altora care țin morțiș să se lege de acest proiect, îi asigur pe gorjeni că acest drum se va realiza. Mă aștept ca toți factorii de decizie, înclusiv politicieni, indiferent de culoarea politică, să depășească orice frustrare și să susțină această investiție extrem de importantă pentru Gorj, care oferă posibilitatea dezvoltării județului ca variantă la activitatea monoindustrială a zonei”, a conchis parlamentarul de Gorj.

A.S.