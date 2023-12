Parcul ,,Tudor Vladimirescu” – inaugurat! Urmează restaurarea statuii!

La mai bine de doi ani de la începerea lucrărilor, autoritățile locale au reușit să finalizeze lucrările de reamenajare a Parcului “Tudor Vladimirescu”, acesta fiind inaugurat la sfârșitul zilei de 1 Decembrie.

Elevi, olimpici la istorie, de la Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” au fost cei care au tăiat panglica inaugurală, sub privirile dascălilor, ale rudelor și ale oficialilor locali, în frunte cu primarul Marcel Romanescu. Elevii au fost surprinși de onoarea care le-a fost acordată și s-au declarat extrem de fericiți că au fost ei cei care au tăiat panglica inaugurală. „Este puțin emoționant pentru că ador orașul ăsta și mă bucur că încă renovăm și promovăm sufletul lui Tudor Vladimirescu și valorile lui. Vreau să le promovăm în continuare. Nu mi-am imaginat vreodată că voi fi eu în postura de a face inaugurarea, dar mă bucur că sunt aici și cred că în viitor pot realiza lucruri și mai mărețe”, a declarat Irina Jianu.

Un alt coleg de-al acesteia a mărturisit că momentul tăierii panglicii va fi unul de neuitat pentru el. „Fiind participant la olimpiada națională de istorie am fost chemat de domnul profesor, care îmi este și diriginte și a fost o onoare să fiu invitat la acest eveniment, mai ales că este și Ziua Națională a României. E un eveniment foarte important și pentru mine va fi o zi de neuitat. Niciodată nu m-am gândit că voi avea onoarea să fiu eu și colegii cei care tăiem panglica. E mai mult decât orice diplomă și premiu obținut la școală”, a spus Cosmin Toma. Un alt olimpic este Mihail Boca, și el fiind surprins de încrederea acordată de autorități. „Am inaugurat alături de alți colegi parcul Tudor Vladimirescu și mi se pare super. E mai multă verdeață, arată bine. Iar în ceea ce mă privește nu am gândit vreodată că vom ajunge noi să inaugurăm o astfel de investiție. Le mulțumim tuturor pentru încredere”, a menționat și Mihail Boca.

Locatarii din zona parcului par și ei destul de încântați de cum arată noua investiție, deși unii dintre ei cred că se mai pot aduce îmbunătățiri proiectului actual. „Statuia e foarte frumoasă, arată bine, aici am crescut cu ea, dar parcul parcă trebuia un pic altfel. Noi suntem mai moși, mai în vârstă și trebuia și niște spătare la băncile astea, ca să avem și noi pe ce să ne rezemăm. Am vorbit cu domnul primar și ne-a promis că ne va ajuta. Băncile sunt bune în forma asta pentru cei mai tineri, dar noi, moșii, avem nevoie de spătar, că nu ne mai ajută spatele atât de mult. Acum să vedem ce se mai poate face”, a spus un pensionar, în timp ce o vecină de-a sa avea și ea o mică nemulțumire. „Parcul arată bine, nimic de zis, doar că sunt cam mici copacii ăștia plantați acum. Eu cred că nu mai apuc să stau la umbra lor, iar vara e nevoie de umbră aici, mai ales pe căldurile alea mari. Cât timp s-a lucrat la parc am stat pe la umbra blocului, dar nu se compară cu umbra unui arbore”, a spus femeia. Lucrările inaugurate acum trebuiau în mod normal să fie finalizate în 2021, când s-au împlinit 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Iar modernizarea completă a parcului încă nu este încheiată pentru că anul viitor ar trebui restaurată și statuia, primarul Marcel Romanescu menționând că bugetul alocat acestei investiții a fost de 2,7 milioane lei. „Trebuia să fie gata de bicentenar, dar din păcate, în momentul de față, am amenajat parcul în care se află statuia lui Tudor Vladimirescu. Este un parc pe care îl oferim cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Sunt mulțumit de lucrări, mai ales că sunt realizate de un om de afaceri din Târgu Jiu, care a pus suflet în tot ceea ce a făcut în această zonă în care e vorba de o regenerare urbană pentru municipiu, dar și de un obiectiv extrem de important pentru că aici se află cea mai importantă statuie a lui Tudor Vladimirescu. Încercăm să marcăm fiecare loc din Târgu Jiu, mai ales că avem atât de multe personalități și ne dorim ca toate aceste personalități să fie cu adevărat puse în valoare. De aceea am și dat o altă imagine acestui parc pentru că reprezentativ pentru acest parc este Tudor Vladimirescu”, a menționat Marcel Romanescu.

Gelu Ionescu