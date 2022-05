Pandurii nu a avut emoții cu Deva: Un meci la discreția noastră

Pandurii a obținut un succes meritat, marți, pe Stadionul Municipal din Târgu-Jiu. Gorjenii au învins cu 1-0 formația CSM Deva, după un joc pe care l-au controlat în totalitate. Elevii lui Mario Găman s-au instalat în jumătatea adversă încă din primele momente ale confruntării și au reușit să încrie în minutul 29. Golul a venit din piciorul lui Sean Aerts, care a prins o ,,torpilă” din afara careului. Gazdele își puteau majora avantajul în minutul 53, când Bebeto i-a furat mingea portarului advers după o gafă mare a celui din urmă, dar atacantul nostru a șutat în Vasilescu. Misiunea amfitrionilor a devenit mai facilă odată cu eliminarea lui Keyondo, care a văzut al doilea galben după un fault în atac. Pandurii au avut ocazii mari până la final, între care și un gol anulat al lui Rasoveanu, dar nu au mai înscris. De remarcat a fost și intervenția lui Oprița, portarul care a avut un reflex foarte bun în minutul 88, deși intrase cu doar câteva secunde înainte, înlocuindu-l pe accidentatul Iovicin.

Pandurii în meciul cu Deva: Iovicin (87, Oprița) – Trusescu, Suently, Gomes, Afrim – M.Stancu (74, Habet) Aerts, Mensah – R.Petre (74, Pleașcă), B.Lupuleț, Rasoveanu (74, Georgescu).

Antrenorul Pandurilor, Mario Găman, a declarat că victoria nu a fost pusă nicicând sub semnul îndoielii. Mai mult, tehnicianul a fost satisfăcut de succes după deplasări frustrante din punctul său de vedere. ,,Un succes care a venit după un joc bun, un joc care a fost la discreţia noastră 90 de minute. Am existat doar noi pe teren şi asta ne dă încredere pentru ceea ce vrem să construim în viitor. Acasă, aceşti băieţi au demonstrat că pot să joace un fotbal de calitate. Din păcate, afară suferim, de multe ori şi din cauza manierei de arbitraj. La Deva, am avut parte de două arbitraje pro-gazde, la Lupac la fel, am fost dezavantajaţi clar, dar sperăm ca pe viitor să fim mai puternici, să ne adaptăm la orice situaţie şi să putem juca şi împotriva acestor situaţii, care de multe ori au fost împotriva noastră. E mai greu acasă, unde se joacă fotbal. Inclusiv cu Reşiţa, dacă nu ratam două penaltiuri, era un scor favorabil nouă”, a spus Găman. Tehnicianul gazdelor a adăugat că a fost mulțumit de joc, chiar dacă Pandurii nu s-a desprins pe tabelă în partea a doua a meciului.

,,Şi până când am avut superioritate numerică, am avut vreo 5-6 şanse. Per total, sunt mulţumit de ceea ce au arătat aceşti băieţi minunaţi astăzi. E o echipă tânără şi dacă ne ajută Dumnezeu ca să plătim acei bani pentru transferuri, cu 5-6 jucători cu experienţă, cred că la anul putem face o echipă foarte frumoasă aici. Iovicin a avut o problemă la cap, dureri mari, dar şi Opriţa, în momentul când a intrat, a intrat bine. E un portar cu experienţă, ambii sunt portari buni şi caractere bune. Vreau să felicit toată echipa, pentru că fanii încă vin şi ne aplaudă, deşi trecem prin momente grele şi încă suntem singuri. Sperăm ca prin joc şi rezultate să vină cât mai multă lume la stadion”. În runda viitoare, Pandurii se deplasează în Valea Domanului. Meciul de la Reșița se joacă sâmbăta, de la ora 18.00.

Liga 3 – Seria 7 (Play-Off)

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 1 – 0 CSM Deva

Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița 5 – 0 AFC Voinţa Lupac

Cătălin Pasăre