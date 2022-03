Pandurii începe play-off-ul la Reșița

Cele trei egaluri consecutive pe care Pandurii le-a înregistrat în rundele din 2022 au coborât echipa lui Mario Găman pe locul 4 în clasament. Trupa gorjeană a avut o perioadă productivă în amicale, dar a fost îngenuncheată de accidentări, după ce oricum primise o lovitură importantă odată cu interdicția pentru transferuri. Singura echipă sigură de baraj este CSM Reșița, iar Deva pare ca și calificată pentru faza următoare. Fiindcă este ultima din play-off-ul Seriei 7, Pandurii va juca în primul meci la Reșița. Antrenorul Dan Alexa a avut totuși cuvinte de laudă pentru gorjeni. Formația noastră a determinat-o pe Reșița să piardă singurele 4 puncte din sezonul regulat, după două rezultate de egalitate. ,,Ne-am fi dorit să câștigăm și acest meci (n.r. – cu Pandurii), dar din păcate nu am reușit. Am jucat această partidă fără atacanți, Mediop și Aboubacar sunt accidentați și sperăm ca măcar pe unul dintre ei să-l recuperăm pentru jocul următor. A fost un meci de luptă, am avut trei sau patru situații și cred că a fost un joc echilibrat. Pandurii s-a apărat tot meciul și și-a dorit acest punct. Trebuie să jucăm chiar dacă ne lipsesc jucătorii importanți. Trebuie să găsim soluții. Ne-au lipsit golgheterii echipei, iar supărarea mea este aceea că deși am dus mingea de multe ori în careul advers, n-am reușit să marcăm. Am obținut un punct și trebuie să tragem concluziile corecte. Începe play-off-ul și trebuie să creștem în joc. Trebuie să pregătim foarte bine barajul. În acest moment suntem clar la baraj, deoarece Pandurii cu acest egal a ieșit din lupta pentru locul 1. Acestea ar fi concluziile după acest joc și sunt un pic dezamăgit că n-am găsit varianta de-a avea execuția finală.Felicit Pandurii, este o echipă organizată și în partida următoare ne vom întâlni din nou cu această formație pe teren propriu”, a declarat antrenorul bănățenilor, citat de Caraș Online.

Program meciuri play-off Seria 7 Liga 3:

Etapa 1 – 2 aprilie

CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu

CSM Deva – Voința Lupac

Etapa 2 – 9 aprilie

Pandurii Târgu Jiu – Voința Lupac

CSM Reșița – CSM Deva

Etapa 3 – 16 aprilie

CSM Deva – Pandurii Târgu Jiu

Voința Lupac – CSM Reșița

Etapa 4 – 22 aprilie

Pandurii Târgu Jiu – CSM Reșița

Voința Lupac – CSM Deva

Etapa 5 – 30 aprilie

Voința Lupac – Pandurii Târgu Jiu

CSM Deva – CSM Reșița

Etapa 6 – 4 mai

Pandurii Târgu Jiu – CSM Deva

CSM Reșița – Voința Lupac

Etapa 7 – 7 mai

CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu

CSM Deva – Voința Lupac

Etapa 8 – 14 mai

Pandurii Târgu Jiu – Voința Lupac

CSM Reșița – CSM Deva

Etapa 9 – 21 mai

CSM Deva – Pandurii Târgu Jiu

Voința Lupac – CSM Reșița

Cătălin Pasăre