Păcat! CSM, învinsă pe final de Minaur

CSM Târgu Jiu a suferit un eșec amar pe terenul formației Minaur Baia Mare, 23-21 (14-15). Gorjencele au cedat în etapa a cincea a Ligii Florilor după ce s-au aflat la cârma jocului pentru o lungă perioadă de timp. Echipa gazdă a început mai bine, a condus cu 4-1 în minutul 4, dar, de atunci, fetele lui Liviu Andrieș au pus stăpânire pe joc și au avut constant două-trei goluri avantaj. Din păcate, vizitatoarele au primit o lovitură chiar înainte de startul partidei, când Maria Frățilescu Gavrilă s-a accidentat. Centrul alb-albastrelor nu și-a revenit până la final. Gilda Simao a rămas principala gură de foc a oaspetelor, terminând meciul cu opt reușite. Echipa noastră a condus până în minutul 53. După o dublă eliminare în tabăra gorjencelor, acordată prea ușor în opinia antrenorului principal, Andrieș a văzut roșu pentru proteste. Opinia generală a fost că arbitrii Victor Serdiuc și Dorian Sîrbu au comis mai multe erori, fapt ce a inflamat ambele tabere. La final, antrenorul de la CSM a declarat că eșecul este nemeritat.

“Când iei bătaie, nu ai cum să fii mulțumit. Mă contrariază puțin maniera de arbitraj, atât am de spus. Am jucat destul de bine, iar în ultimele minute n-am mai înțeles nimic. Am jucat numai meciuri grele până acum. Felicit jucătoarele pentru că s-au bătut cu multă determinare și mergem înainte, nu avem ce face”, a spus Andrieș după meci.

“Sunt dezamăgită pentru că am pierdut punctele puse în joc. Am făcut destul de multe greșeli și suntem dezamăgite. Am avut meciuri foare grele până acum și sperăm să ne revenim în meciurile care urmează și sper să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în acest meci”, a adăugat Iuliia Andriichuk.

Portărița Ljubica Nenezic a avut 10 intervenții salvatoare, dar nu a putut stopa a patra înfrângere la rând. Miercuri, 9 octombrie, la Târgu Jiu vine SCM Râmnicu Vâlcea. Partida începe la ora 19.00.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic, Amandine Balzinc, Andreea Chetraru – Bianca Ștefania Chiriță, Helena Gilda Simao 8g, Alexandra Maria Gavrilă, Yevheniia Levchenko 1g, Fanta Keita 1g, Ira Zinatullina 5g, Andreea Chiricuță, Laura Moldovan 3g, Ana Maria Lopătaru, Florenţa Dumbrăvean, Iuliia Andriichuck 2g, Marija Petrovic, Ana Cătălina Ciolan 1g. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut).

Cătălin Pasăre