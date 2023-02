Optimism la Viitorul înainte de debut

Viitorul Târgu Jiu evoluează, sâmbăta, în primul meci oficial din 2023. Trupa gorjeană este neînvinsă în partidele amicale în perioada de iarnă și pleacă, așadar, cu un moral bun. Antrenorul Călin Cojocaru spera ca fotbaliștii săi să dea dovadă de aceeași atitudine pe care au avut-o în pregătire. Jocul de la Metaloglobus este programat la ora 11.00 și nu va fi televizat. ,,Consider că ne-am pregătit corespunzător. Băieții au avut o atitudine foarte bună, atât la antrenamente, cât și la meciurile amicale. Este foarte bine pentru încrederea noastră că nu am avut eșecuri în amicale, dar lucrul acesta ne responsabilizează și mai mult să continuăm și în meciurile oficiale cu aceleași rezultate, fiindcă acolo ne interesează cel mai mult. Trebuie însă să avem tot timpul o atitudine corespunzătoare”, a declarat trimișoreanul. Cojocaru a declarat că este mulțumit de campania de achiziții din iarnă. Mihai Udrea, Raul Cojocaru, Valeryi Stepanenko, Alex Raicea, Charles Acolatse și Philipe Nsiah au fost aduși la echipă. Raul Opric, Adrian Stoian, Alex Sîrbu și Paul Mitrică au plecat. Principalul gorjenilor se așteaptă la un joc dificil, dar spune că obiectivul este victoria.

,,Sunt mulțumit de achiziții, din păcate avem ceva jucători cu probleme medicale, sperăm să-i recuperăm. Așteptăm încrezători meciul de la Metaloglobus, chiar dacă o să jucăm pe un teren sintetic, pe care nu îl știm foarte bine. E clar că presiunea mai mare e pe ei, sunt în criză de puncte, dar și noi ne dorim să câștigăm. Fiind primul meci după pauza de iarnă, este un meci foarte important pentru noi. Mergem concentrați și vrem să câștigăm cu toate că Metaloglobus a făcut niște achiziții foarte importante”. Până atunci, gorjenii trebui să-și gestioneze emoțiile. Cutremurele încă îi deranjează pe alb-albaștri. ,,Două zile am sperat că nu o să se mai întâmple, dar azi-noapte a fost din nou cutremur și unii dintre ei au fost mai panicați, nu au mai putut să doarmă. Eu consider că suntem puternici și putem să trecem peste aceste lucruri care nu depind de noi”, a precizat Cojocaru. Radu Rogac, Alex Core și Adelin Pîrcălabu sunt indisponibili pentru prima partidă oficială din 2023.

Liga 2 – Meciurile Etapei 17

Gloria Buzău – Fotbal Club Braşov

AFC Unirea 04 Slobozia – Clubul Sportiv al Armatei Steaua

CS Minaur Baia Mare – CS Concordia Chiajna

SC Fotbal Club Ripensia Timișoara – FC Unirea Dej

FC Metaloglobus Bucureşti – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – AFC Progresul 1944 Spartac

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Timișoara

ACSM Politehnica Iaşi – CSC 1599 Şelimbăr

CSM Slatina – ACS Suporter Club Oţelul Galaţi

SC Dinamo 1948 SA – AFC Unirea Constanţa

Cătălin Pasăre