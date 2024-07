One Step to Infinity. Brâncuși – UNESCO 2024

Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, realizat de Constantin Brâncuși în Târgu Jiu, în perioada 1937-1938, a primit aviz favorabil de decizie pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acest eveniment excepțional a fost anunțat deja de Institutul Național al Patrimoniului și de Ministerul Culturii. Decizia finală și anunțul oficial vor fi făcute la 28 iulie a.c., de către Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO, întrunit la New Delhi, în India. La finalul ședinței comitetului, autoritățile române vor primi recomandări în ceea ce privește protejarea operelor lui Brâncuși de la Târgu Jiu.

Siturile Patrimoniului Mondial UNESCO sunt obiective de importanță pentru patrimonial cultural sau natural, așa cum este descris în Convenția Patrimoniului Mondial, semnată în anul 1972. Patrimoniul cultural este format din monumente, operele ansamblului brâncușian intrând, în acest caz, în categoria „sculpturilor monumentale”.

Dosarele au fost întocmite de echipe multidisciplinare, coordonate de Institutul Național al Patrimoniului (INP). Misiunea tehnică a ICOMOS (International Council of Monuments and Sites, ONG care acceptă pe listă diversele obiectivele culturale) la Târgu Jiu, organizată de INP, a fost aceea de a evalua, pe teren, ansamblul brâncușian, în colaborare cu autoritățile locale. S-a urmărit, mai ales, modul în care ansamblul îndeplinește condițiile de autenticitate și de integritate, managementul bunului cultural, implicarea comunității locale în protejarea și punerea în valoare a acestuia și atitudinea ei față de înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial. În urma vizitei lor la Târgu Jiu, din anul 2023, reprezentanții UNESCO au prezentat concluzii favorabile înscrierii pe listă a ansamblului brâncușian.

Această realizare are mai multe avantaje: recunoașterea în plan mondial a valorii capodoperei brâncușiene de la Târgu Jiu (și, în general, a moștenirii spirituale a lui Brâncuși), conservarea în cele mai bune condiții a pieselor sale sculpturale, implementarea unor programe de protecție, restaurare și valorificare, realizate de profesioniști în domeniul conservării patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului și, implicit, a economiei locale.

Pentru a onora acest eveniment de importanță națională, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, împreună cu numeroși parteneri, vor organiza manifestarea culturală „One Step to Infinity. Brâncuși – UNESCO 2024”, în data de 28 iulie, pentru a fi în acord cu decizia finală și anunțul oficial de înscriere a ansamblului sculptural pe lista Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Manifestarea va debuta în Parcul Coloanei fără Sfârșit, la ora 10.00, cu un spectacol susținut de Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de Artă „Constantin Brâncuși” (dirijor, Lucian Ciucă).

Vernisajul expoziției de pictură contemporană „Armonii vizuale”, cu lucrări realizate în Simpozioanele de pictură „Constantin Brâncuși”, va avea loc la ora 13.00, la Galeria de Artă „Constantin Brâncuși”, din str. Traian (curatori sunt artiștii Gheorghe Dican și Fuiorea Vasile; prezintă criticul de artă Luiza Barcan).

Dezvelirea busturilor importantelor personalități ale Gorjului, Gheorghe și Arethia Tătărescu, va fi un moment așteptat de mulți târgujieni și va avea loc în Parcul Arethia Tătărescu, la ora 14.00. Tot aici, vor fi prezentate publicului mai multe documente ce îi privesc pe soții Tătărescu. Parteneri la acest eveniment sunt Universitatea „Constantin Brâncuși” și Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Gorj. Prezintă Sorin Buliga.

O interesantă expoziție de fotografie, documente și obiecte din arhiva Soranei Georgescu-Gorjan, sub genericul „Brâncuși în arhiva Gorjan”, va fi prezentată la Cula de pe digul Jiului din Parcul Central, la ora 15.00 (de către Ion Țîrlea). Arhiva a fost donată anul trecut Centrului „Brâncuși”, care este și organizatorul evenimentului. Tot aici va avea loc, ca o noutate pentru Târgu Jiu, experiența de realitate virtuală „Dialog cu Brâncuși”, a artistului Florin Marc, în care un „avatar Brâncuși” va interacționa cu publicul și va răspunde întrebărilor puse. Acest proiect a fost inclus în manifestările Centrului „Brâncuși” din acest an și a fost prezentat la ICR București și la Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia.

Seara, în Parcul Coloanei fără Sfârșit, vor avea loc mai multe evenimente:

La ora 19.00, un spectacol extraordinar susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Orchestra este dirijată de Florin Chirițoiu și Aurel Blondea, iar corpul de balet este condus de maestrul Valeriu Saraolu (invitați de onoare: Mihaela și Ciprian Istrate);

La ora 21.20, spectacolul de teatru-dans „Zborul”. Regia, coregrafia, scenariul și light design-ul aparțin artistului Ștefan Lupu (partener: Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”);

La ora 22.15, un spectacol de muzică clasică, în interpretarea Orchestrei Simfonice București (solistă, soprana Irina Baianț);

La ora 23.30, un spectacol multimedia, video mapping, drone și pirotehnic, prezentat de Codruța Florescu. Menționăm și faptul că, în decursul aceleași zile, vor putea fi vizitate în Parcul Coloanei fără Sfârșit și atelierele de creație ale meșterilor populari: Ungureanu Daciana – artă decorativă, Ciuncanu Irina – port tradițional, Drăghescu Claudia – țesături, Ecovescu Tiberiu – iconărit, Preduț Marin Daniel – arta lemnului și Măgureanu Ion Marian – olărit.

Sorin Buliga