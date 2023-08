Oficial: Basic rămâne la Târgu-Jiu

Antrenorul croat Kresimir Basic va rămâne principalul echipei de baschet și în următorul sezon. Tehnicianul, în vârstă de 47 de ani, are un mare merit pentru salvarea formației de la retrogradare în campionatul precedent. Basic s-a adaptat rapid la Târgu-Jiu, iar acest lucru l-a făcut să o ia de la zero în viitoarea competiție, când echipa se va baza pe jucători străini noi. Evident obiectivul este menținerea în LNBM. ,,Îmi place orașul Târgu-Jiu. Oamenii sunt drăguți, prietenoși și, în cele din urmă, asta face ca orașul să fie și mai bun și să te ajute să te simți confortabil și binevenit. Fanii ar trebui să se aștepte la o echipă care luptă și nu renunță niciodată. Obiectivul este să ne găsim chimia cât mai rapid ca și echipă, să jucăm un baschet bun meci de meci. Obiectivul sezonului? Să rămânem în ligă și să continuăm munca bună din sezonul trecut. Îmi place situația, echipa, personalul, ambientul, și am început ceva aici. Clubul este ambițios și asta este cel mai important. Lotul este aproape definitivat. Din păcate, nu am putut păstra unii jucători din motive financiare și va fi o echipă aproape nouă. Am căutat jucători cărora să le placă provocările, jucători cu energie și jucători care să se potrivească cu spiritul nostru de luptă și mentalitatea noastră, cu stilul de joc pe care l-am practicat în a doua parte a sezonului trecut”, a spus Basic pentru csmtargujiu.ro. Basic are o vastă experiență la nivel internațional, atât în Europa, cât și în Asia. Cele mai mari performanțe le-a avut în Luxemburg, unde a câștigat cupa și campionatul, dar se poate lăudă cu un C.V. care cuprinde, pe lângă formații din țara natală, echipe din Bosnia, Austria, Slovenia, Arabia Saudită sau Taiwan.

Cătălin Pasăre