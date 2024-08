Ofertele privind construcția lotului 4 a drumului expres Craiova – Târgu Jiu, așteptate până în octombrie

Data limită a depunerii ofertelor pentru construcția lotului 4 al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu este 22 octombrie 2024, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol. Lotul 4, în lungime de 22,92 km va face translația între profilul de autostradă și cel de drum expres.

Cu o valoare estimată de 2,19 miliarde de lei (fără TVA), contractul finanțat prin Programul Transport (PT) prevede construcția a 5,10 km la profil de autostradă și a 17,82 km la profil de drum expres.

Pe traseu vor fi construite și 23 lucrări de artă, dintre care două de o complexitate ridicată. Durata prevăzută pentru construcția acestui lot este de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

,,Până în acest moment am mai stabilit data limită pentru depunerea ofertelor necesare construcției primelor trei loturi ale drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu:

– Lotul1 (10,3 km): data limită pentru depunerea ofertelor este 15 octombrie 2024 (contractul are o valoare de 1,64 miliarde lei, fără TVA),

– Lotul2 (14,4 km): termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 octombrie 2024 (contractul are o valoare de 1,96 miliarde lei, fără TVA),

– Lotul3 (21,7 km): data limită pentru depunerea ofertelor este 17 octombrie 2024 ( valoarea contractului este de pentru Lotul 3, in lungime de 2,71 miliarde lei, fără TVA). În scurt timp vom lansa în licitație contractele pentru construcția ultimelor două din cele 6 loturi ale drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu (110 km)”, a mai comunicat directorul companiei.

M.C.H.