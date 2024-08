Oferta AJOFM de job-uri în străinătate, atractivă pentru gorjeni

Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj au prezentat, săptămâna trecută, activitatea curentă a serviciului EURES, precum și beneficiile de care au avut parte cetățenii din Gorj care au ales să meargă să muncească peste hotare, în baza unor contracte legale.

Prin rețeaua EURES, care presupune o ofertă diversificată de job-uri în statele Uniunii Europene, la ora actuală, sunt vacante un număr de 184 de locuri de muncă.

”În prezent avem în baza de date EURES 184 locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, 50 locuri ca muncitor acvacultură, Irlanda 30 locuri de muncă pentru șofer autocat/autobuz, Letonia 30 locuri de muncă ca și sudor, Belgia 29 locuri de muncă în domeniul agricol, Germania 10 locuri de muncă pentru lucrători în producția de carne. Norvegia mai oferă cetățenilor români locuri de muncă pentru mecanic auto, tinichigiu auto, personal serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții dar și îngrijitori clădiri, Belgia ca și bucătar, Estonia ca și muncitori în industria cărnii, electrician; Finlanda oferă locuri de muncă pentru instalatori ascensor, operatori/programatori CNC, Irlanda pentru îngrijire persoane, Malta ca și administrator sistem IT, medic veterinar, muncitori acvacultură, dezvoltator aplicații android, analist date, Olanda pentru lucrători în sere de flori și Slovenia caută muncitori forestieri”, a declarat Diana Văduva, consilier EURES în cadrul AJOFM Gorj.

În primul semestru al acestui an, AJOFM Gorj a oferit, prin serviciul de ocupare european EURES, consiliere unui număr de 95 persoane care au dorit un loc de muncă în țările Spațiului Economic European, precum şi angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, oferte de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de viaţă, asigurări de sănătate, prestaţii de somaj, recrutare din țările SEE sau cetățeni non europeni, etc. Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de muncă ale căutătorilor de locuri de muncă au fost Danemarca, Spania, Germania, Olanda.

”Tot în primul semestru al anului 2024, 80 cetățeni români care s-au reîntors din străinătate s-au înregistrat în baza de date a AJOFM Gorj, 47 venind din Germania, trei din Danemarca, dar și din Olanda, Spania, Belgia și Austria. 104 angajatori din județul Gorj au solicitat adeverințe cu forța de muncă disponibilă, necesară pentru obținerea avizului de muncă pentru 631 cetățeni străini (non UE). Prin Programul Anual de Activităţi EURES 2024 ne-am propus să realizăm în seminarii EURES / Ziua informării EURES / pentru furnizarea de informații și orientări generale referitoare la reţeaua şi serviciile de mobilitate EURES persoanelor în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor în vederea furnizării de informații referitoare la modalitatea de recrutare folosind serviciile EURES, iar în luna octombrie vom organiza ,,Ziua porților deschise EURES” sub egida 30 ani EURES”, a mai precizat consilierul EURES din cadrul AJOFM Gorj.

Izabella Molnar