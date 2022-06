Oana Andreea Sterian, semifinalistă la cel mai mare concurs național de limbă engleză – Elevii eminenți, premiați de Primăria Turceni

Oana Andreea Sterian este una dintre elevele care a terminat clasa a 11-a, în Liceul Turceni, cu rezultate deosebite la concursurile la care a participat. Ea este semifinalistă la Concursul Național de Limba Engleză, obținând un rezultat remarcabil și fiind felicitată de profesori. De asemenea, Oana Andreea este și unul dintre elevii premiați de Primăria Turceni.

Trebuie spus că Primăria Turceni își premiază elevii care au făcut performanță, învățând la școlile din oraș. Primarul Cristina Cilibiu a avut un mesaj pentru aceștia spunând că, pe viitor, recompensele pentru elevii cu cele mai bune rezultate vor fi mai mari. Astfel, premiile oferite reprezintă câte 1.000 de lei pentru fiecare copil.

”Numărul elevilor de nota 10 din orașul nostru este în creștere față de anii trecuți.

Merită toată admirația și respectul nostru elevii eminenți ai Turceniului, care vor fi recompensați cu câte 1000 de lei fiecare:

Bivolaru Andrei-Cristian, Șandru Daria-Maria, Vlăduțu Gabriela-Evelina, Filip Ioana-Alina, Hârlăuanu Cătălin Grigoraș, Neagoe Andrei Cosmin, Trăznea Denis-Cătălin, Fetița Alexandru Lucian, Duică Nicolae Alexandru, Ionișcu Daria-Andreea, Jianu Florin Bogdan, Dinculeasa Ioana-Dana-Bianca, Dinu Alexandra, Tulbă Bianca-Maria, Manolache Tonia-Maria, Oprișor Ana-Maria, Rădoi Cristina-Ionela, Sandu Andrei Cătălin, Murgescu Nicoleta Lavinia, Negrilă Alexandru Constantin, Costoiu Nicolae Dragoș, Rădoi Laura Maria, Ionițoiu Maria Evelina, Talpă Patricia-Clarisa, Albu Delia-Claudia, Grădinaru Anca Florentina, Sterian Oana Andreea, Jianu Cristina Georgiana, Bunăiașu Dalia-Ionica”, a scirs Cristina Cilibiu pe pagina de Facebook, menționând: ”Să fiți siguri că pentru munca depusă de voi, vor exista, pe viitor, recompense mult mai mari”. Succesul elevilor din Turceni se datorează, mai spune primarul Cristina Cilibiu, și investițiilor făcute în sistemul de învățământ din Turceni.

Unul dintre profesorii de la Liceul Tehnologic din Turceni a avut și un mesaj pentru Oana Andreea Sterian ale cărei performațe au fost extrem de apreciate: ”Felicitări, Oana Sterian! Ești semifinalistă la Shakespeare School Essay Competition, cel mai mare concurs național de creație în limba engleză, care a înregistrat anul acesta 9850 de participanți. Succes la interviu! I hope you know that for me you are, already, a winner!”, a fost mesajul profesoarei Luminița Belgun.