Oamenii vin din nou la stadion la Târgu Jiu: ,,La început, nu ne așteptam”

CSM Târgu Jiu a debutat cu dreptul în Liga 4 și are 11 victorii din 11 posibile. Fotbaliștii lui Mario Găman vor și cupa județeană, dar, mai presus de orice, își doresc promovarea în Liga a treia. Directorul clubului, Robert Bălăeț, este satisfăcut de începutul de sezon și spune că echipa va fi tot mai puternică până în vară. Fostul pandur nu se teme nici de barajul de promovare și este convins că trupa din municipiu va urca în eșalonul terț. ,,Cred că suntem pe drumul cel bun. Am avut 12 victorii, dacă punem și succesul din cupă, în meciurile oficiale. Suntem în grafic, ne-am propus să câștigăm toate aceste partide și le-am câștigat de o manieră, zic eu, foarte clară, poate mai puțin un meci, pe care l-am disputat în a doua etapă, în deplasare la Mătăsari. Urmează încă șase meciuri, plus unul de cupă, ultimele cinci fiind considerate mai grele, dar consider că suntem la un nivel superior față de Liga 4 și trebuie să ne respectăm blazonul, clubul și orașul, și să terminăm acest tur pe locul întâi. Sincer, nu ne uităm la ce fac ceilalți adversari, noi trebuie să ne uităm la noi înșine. Trebuie să ne perfecționăm, pentru că dacă vrem să promovăm ne așteaptă inclusiv un meci de baraj, pe care vrem să-l câștigăm într-o manieră clară, și, atunci, cu cât timpul trece, și ne antrenăm mai bine, echipa se sudează și nu cred că vom avea probleme. În continuare spun că trebuie să fim atenți la noi, pentru că doar noi singuri ne putem împiedica de ceva. Dacă ne facem jocul pe care știm noi că putem să-l facem, nu o să avem probleme”, a declarat Bălaeț. Va fi un duel facil și în optimile de finală ale Cupei României – faza județeană. CSM Târgu Jiu va juca în deplasare cu o echipă de Liga 5, Unirea Bolboși.

,,Sincer, nu ne-a convenit faptul că jucăm în deplasare. Speram să picăm cu orice echipă din Liga a patra, pentru că jucam acasă, dar, asta e, vom merge la Bolboși să jucăm. Noi, în Cupa României, am folosit copii mai mici, de 15-17 ani. Tratăm cu interes competiția și vrem să câștigăm și acolo, normal, ca în orice meci pe care îl jucăm”, a mai spus Bălăeț.

Directorul clubului, cel care a insistat pentru o echipă de fotbal la seniori, este mulțumit că proiectul i-a atras pe suporterii gorjeni la stadion. Bălăeț a declarat că formația va pune accentul în special pe fotbaliștii din municipiu și județ. În weekend, alți juniori sunt așteptați să îmbrace, în premieră, tricoul echipei mari.

,,Cred că echipa a avut un impact bun, chiar foarte bun. Sincer, la început, nu m-am așteptat să fie atât de populară, dar văd și un alt fel de public. Văd copii, foarte mulți părinți cu ei. Avem un alt fel de public față de cel obișnuit. Cu timpul, sper să vină cât mai mulți oameni în tribune și să ne încurajeze, pentru că, de fiecare dată, am oferit spectacol și, până la urmă, sunt copiii orașului și ai județului cei care joacă la această echipă. Chiar acum, sâmbătă, o să debutăm alți 2-3 jucători de 2009, adică de 15 ani și, atunci, e normal ca toate familiile lor să vină la meci. Nu trebuie să ne mirăm de faptul că jucăm mereu cu peste 1.500 de spectatori. Este normal, pentru că sunt vecinii, rudele și familiile lor. Este normal să vină să-și încurajeze copiii”, a conchis oficialul de la CSM.

Sâmbătă, de la ora 19.30, pe Stadionul ,,Constantina Diță” vine AS Jupânești.

Cătălin Pasăre