O organizație ce nu are legătură cu CNET se va ocupă de prestația artistului Oscar

Organizatorii Balului Bobocilor de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” anunță că prestația artistului Oscar împreună cu after party-ul de după bal, din data de 10.11.2022 vor fi organizate separat, de o altă organizație, ce nu are legatură cu Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”. La finalul Balului Bobocilor de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” va cânta Trupa Novus.

Ulterior, după închiderea Balului Bobocilor și prestația Trupei Novus, după o pauză, va avea loc deschiderea următorului eveniment cu artistul Oscar. Astfel, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” nu este afiliat și nu are nicio legatură cu prestația artistului Oscar și after party-ul. Acest eveniment va fi susținut, așa cum s-a menționat, de către altă organizare. Biletele răman valabile în continuare.