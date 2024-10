O nouă petrecere la Novaci – Festivalul Tocanului!

Gorjenii, dar și turiștii aflați în trecere pe Transalpina la sfârșitul acestei săptămâni sunt așteptați să participe la o nouă ediție a Festivalului Tocanului ce va avea loc la Novaci.

Festivalul este marcă înregistrată la O.S.I.M., după cum anunță organizatorii și se vrea a fi „sărbătoarea care promovează bunele practici ale crescătorilor de animale”. Elena Basarabă, directorul casei de cultură din localitate, a dat asigurări că voia bună și produsele cu specific gastronomic local sunt cele care vor fi promovate la final de săptămână. „În centrul atenției vizitatorilor va fi pregătirea unor produse gastronomice cu specific local precum ”tocanul de oaie”, un preparat care pe cât este de simplu, pe atât este de gustos și de căutat de către consumatori. Festivalul Tocanului” aduce în fața publicului obiceiuri pierdute în negura anilor și dezvăluie adevărata față a oamenilor munților, simpli, cu sentimentul sacru al apartenenței la comunitate și familie. Așa cum a fost gândit, acest festival și-a propus să promoveze tradițiile specifice unei comunități cu origini păstorești în cadrul căreia familia este sacră iar alimentația sănătoasă nu este o poveste, deoarece gospodăriile localnicilor încă mai produc alimente de bază bio, pentru hrana populatiei. La Novaci, rețetele vechi de sute de ani sunt încă de actualitate în casa fiecărui localnic, mâncărurile gătite de gospodine fiind savurate cu plăcere nu doar de localnici ci și de turiști. Acest festival se vrea a fi ALTFEL, deoarece personajele implicate sunt doar novăceni, atât pe scenă, cât și la pregătitul vestitului TOCAN de oaie, care nu este nici tocănel, nici tocăniță, nici tocătură, nici tochitură sau tocană, originalitatea produsului fiind și motivul pentru care ”Tocanul de Novaci” este marcă înregistrată. Festivalul Tocanului va fi un eveniment de promovare cultural – turistică a Zonei Novaci – Rânca – Transalpina, cu novăceni, pentru sufletul novăcenilor de pretutindeni și pentru iubitorii de tradiții din toată țara. Vor fi prezenți cu tocan la vânzare doar ciobanii novăceni, proprietari de turme, grupați pe familii. Alături de ei vor fi prezenți producătorii locali de cozonac, tăiței, dulceață, sirop, plăcintă etc., toate, produse preparate în casă. În ziua festivalului la Novaci NU vor exista standuri cu produse industriale sau vestimentare de import și nici produse second hand. Micii comercianți cu tarabe prezenți de obicei la târgul duminical si vânzătorii de vechituri vor lipsi total. În schimbul acestora vor exista: acel târg al producătorilor de tocan sau de alte produse pregătite „ca la mama acasă” și un târg al meșterilor populari. Pentu o zi într-un an, la Novaci încercăm să ne întoarcem la origini. Dacă doriți să ne cunoasteți, să gustați renumitul tocan de oaie pregătit de către cei care cresc oile așa cum au învățat de la străbunici, dacă iubiti dansul și cântecul păstoresc, VENIȚI LA NOVACI, duminică, 13 octombrie 2024!”, a transmis Elena Basarabă.

Conform acesteia, petrecerea va începe de sâmbătă seara, la ora 18.00, când, în cadrul programului folcloric vor urca pe scenă într-un spectacol de promovare alături de orchestra C-tin Stana, Elena Bălan, peste 20 soliști cu origini novăcene, Grupul Vocal ”Nedeia” și Grupul de Suflători ”Ion Lianu”. „Seara de 12 octombrie vrem să fie o seara dedicată tinerilor. După programul folcloric va urma un program cu muzică de tip urban, cu genuri muzicale actuale și variate, în interpretarea tinerilor membri ai formației ACOUSTIC BOYZ, vedete lansate de emisiunea “Românii au talent”. Vă așteptăm la Novaci, cu voie bună și mult tocan”, a mai menționat Elena Basarabă.

Gelu Ionescu