O nouă „pădure Erasmus” în Gorj. Puieți de molid, plantați la Baia de Fier

Elevi și profesori de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, membri ai clubului „GeoClub CNTV”, și colegii lor de la Liceul Tehnologic Baia de Fier au dat naștere celei de-a doua „păduri Erasmus” din Gorj. „O numim «Pădure Erasmus» deoarece activitatea a avut loc cu ocazia celei de-a treia mobilități din cadrul proiectului Erasmus+ «GeoSchools- Innovative teaching of climate change in schools», mobilitate ce a avut loc în perioada 11-15 noiembrie. Alături de noi au fost și partenerii de proiect: Organizația Nonguvernamentală «GeoCamp» Iceland, elevi și profesori din Polonia – Școala Podstawowa w Barcianach – și de la Liceul Ali Caglar Anadolu, Turcia.

Sub semnul diversității etnice și culturale, participanții au ajutat la plantarea a 150 de puieți de molid la ieșirea din peștera de la Baia de Fier, într-o acțiune ce a arătat însemnătatea unui efort conjugat al tuturor”, potrivit organizatorilor. În primăvară, 10.000 de puieți au fost plantați în comuna Runcu. Erasmus+ este un program al Uniunii Europene care oferă oportunități de mobilitate și cooperare în domeniile educație, formare, tineret și sport. Erasmus+ sprijină o varietate de activități, cum ar fi mobilitatea elevilor, cursurile de formare profesională pentru profesori și parteneriatele strategice între școli.

I.I.