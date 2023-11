O manifestare de înaltă ţinută pedagogică şi culturală (II) – ,,Dacă nu din realitatea contemporană, atunci din cele mai crâncene momente ale istoriei poporului nostru trebuie să desprindem învăţăminte şi să ne motivăm ca atare”!

După cum am precizat cu o săptămână în urmă, în ultima zi a lui «Brumărel», mai exact, în ziua de marţi 31 octombrie 2023, la Şcoala Gimnazială Urdari s-au desfăşurat o serie de activităţi deosebit de interesante şi de bine gândite, în cadrul unui ciclu de manifestări de o înaltă ţinută pedagogică şi culturală, circumscrise lansării unei interesante şi bine documentate lucrări cu titlul: «MAREŞALUL PREZAN, ARTIZAN ŞI APĂRĂTOR AL MARII UNIRI», avându-l ca iniţiator şi principal autor pe domnul General-locotenent dr. Grigore Stamate, un om cu o biografie remarcabilă, născut şi crescut pe pajiştile însorite ale comunei Urdari, un spirit creator care se impune printr-o mare modestie, printr-o aplecare demnă de valenţele unui mare cercetător! Într-o scurtă prezentare, să menţionăm faptul că Domnul General-locotent Grigore Stamate s-a născut în satul Stejaru (astăzi Fântânele) din comuna Urdari și a fost un elev premiant în timpul școlii. Urmând o strălucită carieră militară până la gradul de General-locotenent cu trei stele, prin eforturi asidue şi printr-o muncă neobosit, a devenit doctor în dreptul internațional și triplu licențiat în științe militare, juridice și în științe economice! Printre funcțiile și demnitățile mai importante ale domniei sale amintim pe acelea de membru al Academiei de Ştiințe, de membru fondator al Asociației Române de Drept Umanitar, de membru al Fundației Europene «Nicolae Titulescu», membru al «Asociației de prietenie a Scriitorilor româno-napoletani» și de membru al «Societății Scriitorilor Militari», pentru a nu trece şi peste funcţiile sale politice, ca director în Senatul României, precum și în alte structuri parlamentare. A reprezentat România în șapte comisii mixte interguvernamentale și la «Organizația de Cooperare Economică în Marea Neagră», a fost ofițer de grăniceri, ofițer de justiție militară, de poliție, și de poliție de frontieră. Peste tot unde a lucrat a scris cel puțin un volum, inclusiv pentru studenții «Academiei de Poliție», unde a predat o serie de teme de mare actualitate! Numărul cărților publicate depășește cifra celor 20 de titluri, la care se adaugă o serie de articole și de lucrări de specialitate!

,,Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea”!

Despre localitatea natală a scris cartea: «Stejarul tinereții mele», despre munca la Hidrocentrala Porţile de Fier a scris «Barajul tinereții mele», ca şi memorabilele cărţi: «Urdari – stăveche comunitate dregătorească», «Biserica dinUrdari – monument istoric», dezvoltând o amplă şi fructuoasă colaborare cu Părintele Paroh Ilie AMZUCU, pentru a nu lăsa la o parte şi cartea despre «Tradiția creștină la Urdari», ultimele două cărţi amintite confirmând calitatea domniei sale de bun creştin şi de ajutător al bisericii. Printre pasiunile frecvente şi printre preocupările pline de savoare se numără călătoriile în jurul lumii, sportul în aer liber, cititul, scrisul, fotografiatul și filmatul! Şi pentru că suntem la o zi după Sărbătoarea «Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri, a tuturor cetelor îngereşti care nu s-au despărţit de Dumnezeu», când Sf. Arhanghel Mihail ne-a îndemnat: ,,Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu”, iar, astăzi îl sărbătorim pe Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, cel care a trăit ca un înger în trup și iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul și milostenia, cred că e bine să aşternem şi un gând pilduitor al domnului General Grigore Stamate, care spune atât de frumos şi plin de elocinţă: ,,Dacă nu din realitatea contemporană, atunci din cele mai crâncene momente ale istoriei poporului nostru trebuie să desprindem învăţăminte şi să ne motivăm ca atare”, iar, pentru a dezvolta pe un plan superior această idee, merită să redăm divino-umanele cuvinte ale Reginei MARIA a ROMÂNIEI, care spunea: ,,Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit s-o văd împlinită! Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută”! Sunt cuvinte magice şi înălţătoare pe care domnul General Grigore Stamate le-a sădit cu chibzuinţă pe coperta cărţii domniei sale şi care merită păstrate la loc de cinste în Cartea de Aur a neamului românesc!

,,Calitatea educației furnizată de către școală este una dintre cele mai importante caracteristici ale instituţiei noastre”!

În loc de concluzie, ca să nu trecem prea uşor peste reuşita manifestării de la Şcoala Gimnazială Urdari, poate că merită să apreciem calităţile organizatorice ale doamnei prof. Aretia Puculete, directoarea şcolii, un educator desăvârşit şi un manager educaţional de excepţie, mai ales că a ţinut să menţioneze că activitatea desfăşurată a fost o activitate cu un profund caracter istoric și patriotic, onorată prin prezenţa unor cadre didactice în activitate și pensionari, preoți parohi, reprezentanți ai Consiliului Local și ai Primăriei Urdari. Acest lucru confirmă, dacă mai era nevoie, că Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari este o instituție de învățământ foarte apreciată de către comunitate, ca şi la nivel de Inspectorat Școlar Județean, doamna director ţinând să precizeze că: ,,Anul acesta am sărbătorit 10 ani de implicare în proiecte europene! Am început «aventura» noastră europeană în anul 2012 cu un proiect «Comenius» și am continuat cu trei proiecte «Erasmus»! Anul acesta, am obținut acreditare «Erasmus» pentru perioada 2023-2027, ceea ce ne va permite să implementăm în continuare proiecte europene în școala noastră, să luăm contact cu alte sisteme de învățământ din Europa, să ne îmbogățim metodele de predare – învățare – evaluare. Împărtăşim o serie de valori cum ar fi: încrederea în sine şi în ceilalţi, valorile democratice şi ale statului de drept, onestitatea şi altruismul, toleranţa şi respectul, cinstea, corectitudinea şi modestia, perseverenţa, disciplina muncii şi echitatea, dăruirea, implicarea şi entuziasmul, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, cooperarea şi ataşamentul faţă de elev, demnitatea, cinstea şi responsabilitatea, obiectivitatea şi principialitatea. Calitatea educației furnizată de către școală este una dintre cele mai importante caracteristici ale instituţiei noastre. Acest lucru este reflectat în rezultatele obținute de către elevi la examenele naționale, dar și la olimpiade și concursuri școlare. În ultimii trei ani școlari, promovabilitatea la examenul de Evaluare Națională a fost de peste 85%, nu au fost elevi declarați repetenti, promovabilitatea la sfârșitul celor trei ani școlari fiind de 100%, mai ales că nu am avut elevi care să abandoneze studiile, rata de abandon fiind de 0% raportându-ne la anii școlari amintiţi mai sus”! Mulţumindu-le participanţilor prezenţi la manifestare, doamna prof. Aretia Puculete, directoarea şcolii, a încheiat prin a spune că începând cu anul 2018, unitatea şcolară a avut elevi calificaţi la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare, aceștia obținând premii valoroase, iar, aceste rezultate onorează colectivul de cadre didactice, ca şi participanţii la manifestare, mai ales pe domnul General Grigore Stamate, cândva elev al acestei şcoli!

Profesor dr. Vasile GOGONEA