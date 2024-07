O gorjeancă, participantă la Festivalul Internațional de folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”

Larisa Cârlugea, o tânără originară din orașul Rovinari, care a ajuns să facă în ultimii ani carieră pe scena folclorului românesc, obținând însă și nenumărate premii, va participa în perioada 23-25 iulie la cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”, eveniment care se va desfășura la Brăila.

În perioada 23-25 iulie 2024, la Brăila, pe scena de pe Esplanadă, are loc Festivalul Internațional de folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” ajuns la ediția a XVII–a. La ediția din acest an, participă 29 de concurenți, dintre care 25 din România și 4 din străinătate. Concurenții din străinătate sunt din Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Toți participanții vor fi acompaniați de Orchestra Lăutarii din Chișinău, dirijor Nicolae Botgros.

În cele trei seri de Festival vor avea loc și recitaluri ale unor cunoscuți interpreți din muzica populară românească. În prima seară, marți, 23 iulie, după secțiunea de concurs care va începe la ora 19.00, va avea loc un recital susținut de Sava Negrean Brudașcu. Miercuri, după a doua seară de concurs, va fi un recital susținut de Gheorghe Turda. Joi, 25 iulie, după Gala Laureaților celei de-a XVII-a ediții a Festivalului Internațional de folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”, spectatorii prezenți îl vor putea asculta live pe Cristian Ciaușu, brăileanul câștigător al concursului ”Românii au talent”, după care vor urma recitalurile susținute de Mioara Velicu și Maria Dragomiroiu.

Printre cei 25 de concurenți din întreaga țară se numără și o gorjeancă. Este vorba despre Larisa Cârlugea, un nume care a devenit important pe sena folclorului gorjenesc. Tânăra, originară din Rovinari, a absolvit în primăvara acestui an studiile Facultății de Litere, specializarea Muzică, a Universității din Craiova, ca șefă de promoție. La ceremonia de absolvire, talentata Larisa Cârlugea a avut-o alături și pe Emilia Drăgotoiu Nanu, cea care i-a modelat talentul muzical de-a lungul anilor.

În ceea ce privește festivalul din aceste zile de la Brăila, concurenții admiși în concurs, în urma preselecției, au obligația de a respecta întocmai prevederile regulamentului de desfășurare a acestui eveniment, cu referire și la repertoriul de concurs. Astfel, piesele vor răspunde, prin conținut, mesajului transmis prin chiar genericul concursului – cântecul de dragoste. Cu alte cuvinte, interpreții se vor prezenta la Festival – în exclusivitate – cu repertoriu de dragoste. Jurizarea concurenților admiși în concursul Festivalului Internațional de folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” se va face conform prevederilor regulamentului de jurizare și, respectiv, ale regulamentului festivalului.

Izabella Molnar