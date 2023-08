O Gală de nota 10 a Femeilor de Zece din Gorj

Vineri, 25 august 2023, începând cu ora 17:30, la Sala Magic „Anna Events” din Târgu Jiu, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj (AUFG) a desfășurat cea de-a treia ediție a Galei Femeilor de Zece.

Asociația Uniunea Femeilor din Gorj este un ONG apolitic pentru femei și despre femei cu scopul de a antrena un număr cât mai mare de FEMEI în promovarea de acțiuni umanitare și de proiecte sociale și educaționale pe bază de voluntariat. Consiliul Director este format din: Simona Rădoi – președinte, Andreea Tudorescu – purtător de cuvânt, Mihaela Oarfă, Ana Maria Lungu și Loredana Pupăzan – membri fondatori, Rodica Bianchi, Măruțoiu Corina și Luminița Săceleanu – membri.

Evenimentul a fost dedicat celebrării femeilor din județul Gorj care reprezintă modele autentice, puternice ale comunității locale din mediul de afaceri, filantropie și educație, femei de succes și a fost moderat de către Loredana Pupăzan și Andreea Tudorescu. Printre invitații de onoare s-au numărat Iulian Popescu – Prefectul Județului Gorj, Gheorghe Dumitrelea – primar Săcelu și Vasile Dina – preot paroh Săcelu.

Gala a început cu intonarea imnului AUFG, apoi cele două moderatoare au prezentat admirabil scopul acestui eveniment. „Am adus astăzi aici femeile puternice din Gorj, pentru că suntem, de le an la an, tot mai puternice”. Doamna Simona Rădoi, președinta asociației, care a deschis seria de alocuțiuni, a spus că: „Anul acesta am împlinit cinci ani de activitate de când suntem în slujba voluntariatului. Fără doamnele din asociație nu aș fi reușit să facem atâtea lucruri și fapte minunate. În spatele tuturor evenimentelor caritabile, culturale, educative este multă muncă și emoție. Nopți nedormite și sacrificii. Eu am hotărât astăzi să încep această gală cu premierea femeilor care sunt lângă mine. Și primul trofeu îl acord doamnei Loredana Pupăzan, iar următorul doamnei Andreea Tudorescu.

Iulian Popescu – Prefectul Județului Gorj, a subliniat că este bucuros să participe la această gală care își propune să premieze performanța leadershipului feminin. „Pentru noi, bărbații, sunteți tot ceea ce iubim mai mult, atât ca soții, fiice, mame și surori, dar și a performanțelor profesionale, a ceea ce faceți pentru județul Gorj și pentru România. Am constatat că în colectivele unde sunt mai multe femei, lucrurile merg mult mai bine. În general, femeia, în plan social, profesional, inclusiv la nivel mondial, își asumă mai multe sarcini, atribuții și responsabilități. Noi, politicienii suntem atenți să rezolvăm probleme de sistem, iar societatea civilă trebuie să se implice acolo unde sistemele eșuează. Flexibilitatea oferită de societatea civilă, determinarea oamenilor de a fi implicați și a corecta probleme este rețeta succesului care poate să rezolve asperitățile sociale care nu sunt abordate într-o manieră sistemică pe care politicul, în general, și factorii de decizie nu reușesc să le facă funcționale, așa cum ne-am dori cu toții!”.

În mesajul său, Vasile Dina – preot paroh Săcelu, a subliniat că „Femeia este ea însăși o societate, o lume, un univers sau macrocosmos, așa cum spunea Sfântul Vasile cel Mare despre om. De aceea, femeia este cea care conlucrează cu Dumnezeu, la naștere, să aducă o nouă viață pe pământ. Peste tot unde femeia dorește să se implice profesional, tot ce este în jurul ei iradiază de eleganță, de frumusețe, de bucurie și profesionalism. În femei există o putere nebănuită de a schimba lumea. Din punct de vedere creștin, rolul femeii este acela de a-l împărtăși pe Dumnezeu tuturor, începând cu cei din familia ei”.

Festivitatea de premiere a fost îmbinată cu momentele emoționante ale muzicii, dansului și baletului, prezentate de tineri și copii, cu emoții și zâmbete de bucurie. Programul artistic a fost susținut de Lyra Gorjului, Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești, de tinerele: Bianca Constantinescu cu folk și Gușiță Marina cu muzică ușoară (melodia „Je veux”). Tango-ul a fost susținut de Ionescu Andrei și Ghinea Iuliana pe melodia „Nu e nimeni pe stradă”, după cum, un dans modern a fost prezentat de echipa formată din: Pufu Florina, Holtea Ionuț, Bejan Larisa și Lăcătușu Cris, instructor fiind Baciu Cecilia. Nu a lipsit nici baletul. Un dans contemporan a prezentat Glăvan Elena, iar un grup de copii ne-a încântat pe coregrafia doamnei Liliana Tabus. La final, domnul Emil Dragomirescu a recitat poezia „De dragoste rutieră” scrisă de Emil Brumaru:

Când treci prin oraș ca Sufletul din mine Cu ochii cât ceașca

Zânele prin ceață, lese-n straie fine Și fluturi pe coate,

– Pupa-ți-aș caleașca Și-o ia după tine – Pupa-ți-aș caleașca

Pe roata din față. Pe ulițe pline, Pe roata din spate.

Femeile de nota zece ale acestei gale

Trofee

Loredana Pupăzan, inspector – Primăria Orașului Rovinari;

Andreea Tudorescu, ocupă o funcție de conducere în compartimentul Resurse Umane la Autoliv Rovinari, jurnalist și realizator de emisiuni la Tele 3 Târgu Jiu;

Minodora Floroiu, medic de familie în Rovinari;

Georgeta Popescu, profesor, fost inspector școlar;

Irina Cojocaru, primar comuna Bumbești-Pițic și președintă a Organizației Femeilor Liberale, Filiala Gorj;

Letiția Stroia, sportiv de performanță, profesor de Educație Fizică și Sport la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Târgu Jiu;

Marinela Strîmbulescu, președintă Organizația Femeilor Antreprenor din Județul Gorj, coordonator al Grupului Civic Gorj, președintă a Asociației culturale Tătărescu și vicepreședintă a Asociației cultural-istorice „Dumitru și Maria Pleniceanu”;

Mădălina Stanca, psiholog pentru copii speciali din Târgu Jiu;

Ileana Lăceanu, îndrăgită interpretă de muzică populară din Gorj – „Ciobănița de la Crasna”-, solist vocal al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”;

Mihaela Lupu, inginer constructor din Târgu Jiu;

Ghimpău Ileana, profesor de matematică la școala Gimnazială nr. 1 Rovinari;

Manuela Negru Popescu, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, jurnalistă, realizatoare de emisiuni televizate.

Diplome de EXCELENȚĂ

Aurelia Vezure, „o mamă puternică” din Târgu Jiu.

Rozalia Doina Lorincz – președinta Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj;

Elena Cornoiu, profesor dr. în istorie la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, vicepreședinta Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”;

Dorina Cioplea, muzeograf la Muzeul de Artă din Târgu Jiu;

Elena Pițian, fost purtător de cuvânt la DSP Gorj;

Loredana Bălan, om de afaceri din Târgu Jiu.

Mesaje despre eveniment

„Gala Femeilor de Zece a fost prilejul asociației de a onora și premia acele modele inspiraționale într-o societate cu valori adesea incerte”, a spus doamna Simona Rădoi – președinta AUFG.

Trofeul ,,Femeilor de 10”! Am trăit o seara de neuitat, în care lacrimile au fost doar de fericire și împlinire. Nopți nedormite, lacrimi, dorința de a reuși să fac lucruri care să bucure sufletul celui care a cerut sprijinul. Am luptat cu mine, am căzut de multe ori, dar am reușit să mă ridic, cu greu, dar am reușit”, a spus doamna Loredana Pupăzan.

„Am fost mai mult decât onorată să primesc azi, 25 august 2023, invitația din partea AUF Gorj, într-o atmosfera de poveste în care s-a dorit omagierea și premierea în cadrul evenimentului oficial „GALA FEMEILOR DE ZECE”, aflat la cea de-a treia ediție, a tuturor femeilor de excepție ale județului nostru, care s-au făcut remarcate într-un mod cu totul aparte în domeniul lor de activitate. Satisfacția și emoțiile oferite de aceste momente unice, chiar dacă uriașe și copleșitoare, sunt argumente puternice care mă determină să îmi exprim sincerele sentimente de gratitudine și mulțumire adresate celor care s-au gândit să mă invite pentru a face parte din grupul „femeilor de zece” din acest județ, în special doamnei președintă al acestei asociații, doamna Simona Rădoi. Îmi asum, cu firească modestie, acest titlu de onoare oferit ca premiu de conducerea acestei uniuni, care nu face altceva decât să mă responsabilizeze și mai mult în efortul meu de a deveni un model inspirațional pentru obținerea celor mai eficiente rezultate în planul activității depuse în slujba binelui comun ca să pot merita, pe termen cât mai lung, acest minunat calificativ. Doar împreună pentru nota maximă, în tot ce întreprindem, noi femeile, cu putere, încredere, curaj, abnegație și perseverență!”, a spus doamna primar, Irina Cojocaru.

„Cred în forța antreprenoriatului feminin! Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea Galei „Femei de 10”, Asociației Uniunea Femeilor din Gorj pentru eforturile de a evidenția și promova puterea și frumusețea femeilor. A fost o seară minunată, plină de emoții și recunoaștere, iar faptul că am fost distinsă cu acest premiu mă motivează să continui cu aceeași pasiune și dedicație. Din partea Organizației Femeilor Antreprenor UGIR doresc să transmit un gând de încurajare tuturor femeilor care se luptă să-și facă auzite vocile și să-și atingă obiectivele. Fiecare dintre noi are puterea de a schimba lumea în jurul nostru, iar evenimente precum Gala „Femei de 10” ne arată că suntem unite și că avem sprijinul necesar pentru a reuși. Sper că vom avea ocazia să ne revedem în viitor și să continuăm să construim un mediu în care femeile să strălucească și să fie apreciate la justa valoare”, a precizat doamna Marinela Strîmbulescu.

„Femeia colorează viața într-un curcubeu, alungă tristeți, îmbărbătează, aprinde lumină în întuneric și oferă speranță acolo unde restul s-au împotmolit! Evenimentul de astăzi, al „Asociației Uniunea Femeilor din Gorj”, a fost organizat impecabil de doamne pentru doamne. Îmi îmbrățișez cu dragoste prietenele de 10: Mădă, Lori, Manu, Marinela, Andreea! Nu au lipsit momentele emoționante, muzica, dansul, arta, tinerețea, zâmbetul, emoția … Aprecieri și stimă celor doi distinși domni (prefectul și preotul – nr.) pentru cuvintele extraordinare la adresa instituției FEMEIA!”, a spus și doamna Florentina Elena Popescu.

„Mă simt onorată, împlinită uman, social, profesional, prin căldura cu care dumneavoastră ne-ați primit în această seară în acest minunat spațiu. Mulțumesc foarte mult organizatorilor! Pentru mine a fost o mare surpriză legată de ceea ce se întâmplă în aceste momente. Mulțumesc în mod special celor doi copii ai mei, prezenți în sală, care m-au ajutat în permanență, m-au susținut și au lucrat alături de mine la apariția a trei volume pe care le-am adus în această seară aici să le donez asociației. Toate sunt legate și dedicate unei instituții culturale din Gorj – Biblioteca Județeană „Christian Tell” – de la nașterea căreia, în toamna aceasta, în octombrie, se împlinesc nouă decenii”, a spus doamna Elena Cornoiu la primirea premiului.

„Îi mulțumim domnului Constantin Lemnaru pentru generozitate și găzduire. Datorită dumnealui evenimentul nostru a fost la superlativ. Suntem recunoscătoare pentru prezența prefectului Iulian Popescu, a primarului din comuna Săcelu – Gheorghe Dumitrelea și a preotului Vasile Dina. De asemenea, mulțumim lui Gabi Olteanu pentru sonorizare, lui Mihai Cotan pentru flori, Anei Neagu Lavandinne pentru decorul de vis, lui Gabriel Nănuți pentru fotografii și Tele 3 – Florin Becheanu, pentru video. Mulțumim pianistului Florin Berculescu și Cvartetului „Accente” – oameni extrem de talentați, care au oferit o reprezentație extraordinară. Mulțumim din suflet copiilor talentați de la Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești, doamnelor instructor Liliana Tabus și Cecilia Baciu. De asemenea, ne arătăm recunoștința față de cei prezenți, fiecare persoană aflată în sală a însemnat enorm pentru reușita evenimentului nostru. Bineînțeles, Gala femeilor de 10 a fost și anul acesta un succes datorită muncii în echipă. Le mulțumim minunatelor doamne din Asociația Uniunea Femeilor din Gorj pentru eforturile depuse, astfel încât acest eveniment să devină tradiție în județul nostru”, a fost mesajul de mulțumire adresat de conducerea Asociației Uniunea Femeilor din Gorj.

A treia ediție a Galei Femeilor de Zece ne-a oferit ceea ce ar trebui să însemne viața în fiecare zi: zâmbete, fericire, momente unice. A fost o seara incredibilă, o seară în care a fost premiată frumusețea în toate formele ei. Femei de nota zece, care au reușit să cucerească inimi, să își învingă temeri, să fie lideri într-o lume a bărbaților. Ne înclinăm în fața lor și le mulțumim pentru contribuția lor în societate. Toate aceste momente minunate s-au petrecut într-un cadru de nota zece, Sala Magic-Anna Events de pe Insulița din Târgu Jiu.

Felicit conducerea acestei asociații pentru tot ceea ce face în folosul comunității și pentru realizarea unei Gale a femeilor de nota zece din Gorj.

Gigi Bușe