O familie din Turceni acuză că a fost dezmoștenită de autoritățile locale

Caz cu du-te-vino la Turceni! Mai multe familii din acest oraș își vor striga astăzi drepturile la primăria din localitate deoarece au constatat că nu sunt proprietari cu drepturi depline deși posedă acte pe terenurile deținute ori moștenite de la înaintași. În schimb, cei de la Primăria Turceni susțin că în arhiva instituției nu există adeverințe de împroprietărire a oamenilor.

Acest caz a fost prezentat ziariștilor de la ,,Gorjeanul” de Maria Ciolacu, una dintre fiicele Ruxandrei Popescu, o bătrână din Turceni, care de ani de zile este pusă pe drumuri de autoritățile locale, nereușind să facă dovadă că este proprietară pe terenurile deținute și moștenite de la părinți, socri și cumnați. În cartea funciară, inclusiv terenul de sub casa Ruxandrei Popescu era trecut pe numele Primăriei Turceni. De-a lungul anilor, femeia a plătit impozite pentru acesta, neștiind că nu este proprietară cu acte în regulă. Potrivit fiicei femeii, astăzi, la Primăria Turceni ar fi programată o ședință pentru a se dezbate cazul acestor împroprietăriri ori treceri din domeniul public în cel privat în baza actelor deținute de oameni, fiecare dintre cei care se consideră nedreptățiți urmând a fi așteptați cu documentele justificative.

,,După cadastrarea făcută la nivel de Turceni, am constat că terenul mamei de fapt este al primăriei. De trei ani jumate umblu cu mama bolnavă pe la primărie încercând să-i recâștig drepturile. Mama mea are terenuri băgate inclusiv la APIA, plătește impozite, iar în cartea funciară era trecută la proprietar Primăria Turceni. Și terenul de sub casa mamei l-a luat primăria. Sunt multe familii astfel dezmoștenite. Au dispărut multe hârtii de la primărie. I-am întrebat pe cei de acolo și spun că la ei nu există adeverințe de împroprietărire a mamei mele care are moșteniri din partea părinților, a socrilor și a unui cumnat. Le-am demonstrat că noi avem și adeverință de punere în posesie, însă ei spun că acestea nu există în arhiva primăriei. Totul a început în 2021, când o rudă a venit să o întrebe pe mama cine îi muncește terenul de lângă Murgești.

Mama neștiind nimic, am mers să ne interesăm la primărie. Atunci ei ne-au zis că mama nu are acte pe nimic. Acum trei luni, vicele a aflat că umblu cu mama pe acolo și ne-a promis că ne vor ajuta să facem astfel încât actele să fie bine întocmite și pe numele mamei pentru terenul de sub casă. De la Oficiul de Cadastru am scos carte funciară, iar acolo am aflat că Primăria Turceni era proprietară pe terenul de sub casa mamei din 2020. Din fericire, acum am reușit cu cei de la Cadastru să o trecem pe mama proprietară în cotă de 1/1. Și vecinii din apropiere au aceleași probleme. Când s-a făcut cadastrarea în sistem, aceasta trebuia să ajute oamenii. Există patru proprietari cu aceeași carte funciară în spatele terenului mamei mele. Eu nu mă dau înapoi până nu fac acte pe terenurile mamei. Suntem 4 copii și toți avem drepturi după inevitabilul ei deces. M-am săturat să mă plimb de trei ani de zile pentru a căuta dreptatea familiei mele”, ne-a spus Maria Ciolacu.

Izabella Molnar

Contactat telefonic, Lucian Mărgineanu, viceprimarul orașului Turceni, spune că în prezent autoritățile locale depun toate eforturile pentru ca familia Ruxandrei Popescu să devină proprietară pe terenurile cu pricina: ,,Fiica și proprietara au venit la noi pentru a-și revendica dreptul asupra unor terenuri. Noi am făcut identificarea acestora, am mers în teren. Legat de acea suprafață de teren de sub casă, când s-a efectuat cadastrarea generală noi am depistat că apărea cu proprietar neidentificat deoarece nu existau acte în sistem. Astfel, provizoriu, acea bucată de teren a trecut pe Orașul Turceni. Este ceva legal. Doamna urmează să devină proprietar cu drepturi depline. Sunt niște pași de urmat cu toate aceste terenuri. Trebuie identificate, făcute dezmembrări tehnice, trimise apoi la Cadastru. Mâine (n.r. astăzi) avem ședința Comisiei de Fond Funciar și se va dezbate și speța doamnei în cauză. Noi chiar facem tot ce ține de noi. Sunt niște etape de parcurs. Trebuie răbdare și perseverență”.