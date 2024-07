O carieră militară oferă competențe și abilități profesionale – ,,Armata şi cariera militară au fost visul vieţii mele”!

Visul meu din copilărie, de a urma o şcoală militară, a început din momentul când am înţeles de la tatăl meu, o fărâmă din ceea ce înseamnă să fii parte vie în armata ţării, cea a cărei menire în existenţa unei naţiuni este de neegalat şi de nepreţuit! Încă de mic mi-am dorit să urmez cariera militară, urmând exemplul unui singur om, tatăl meu, ca să nu nu mai vorbesc şi despre bunicul meu! Pot spune că am crescut ascultând poveşti despre viaţa din liceul militar şi ascultam din sfaturile tatălui meu, fiecare amintire avută, fie ea buna sau rea, ceea ce mi-a demonstrat că fiecare zi de instrucţie mă face să realizez prin câte greutăţi a trecut pentru a fi demn pentru numele de «ofiţer», aşa că nu pierdeam nici măcar o zi fără să ne uităm la «ProPatria» şi la alte emisiuni de larg interes pe această temă! De aceea, mergeam la fiecare paradă a Sărbătorii naţionale şi urmăream cu admiraţie defilarea militarilor şi a vehiculelor militare! Aşa, cred că am înţeles că profesia militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciții și antrenamente, pentru că sunt o multitudine de specialități militare care necesită cunoaştere, aprofundare şi aplicare practică! De aceea, cariera militară a rămas pentru mine una dintre cele mai atractive soluții de viitor pentru tineri, ca o meserie respectabilă, sigură și plătită decent, care îți oferă posibilitatea de a-ți servi patria!

Aflat la o vârstă înaintată, pot spune că pentru mine, cariera militară a însemnat o garanție pentru un succes profesional evident, de reușită în societate şi în comunitatea din care fac parte! Am condus ani în şir activitatea «Casei Armatei» din Târgu-Jiu şi pot spune că am lucrat cu oameni de încredere, aceiași oameni dedicați, care după atâtea încercări prin care trec, după atâtea experiențe extrem de variate cu care se confruntă, după toate aceste dificultăți și acumulări, rămân pilde pentru noi și ne inspiră ca să aspirăm spre mai mult şi spre mai bine! Desigur, despre motivația tinerilor de astăzi de a îmbrățișa cariera militară, dar și despre strategia Armatei de a atrage tineri bine pregătiți în rândurile sale, se pot spune multe lucruri şi sper să le prezint în viitor! Poate că sunt mai multe lucruri care stau și la baza unei noi strategii de promovare a carierei militare, în primul rând, este evident că o carieră militară oferă în acest moment o sumă de competențe și de abilități profesionale care au valoare în orice context, acolo unde o persoană, ar dori să activeze pe piața muncii, pentru că este vorba despre o achiziție sigură şi un câștig care poate fi garantat! Suntem într-un moment în care încrederea în armată este în creștere, pentru că armata rămâne instituția cu unul dintre cele mai înalte niveluri de susținere publică, de credibilitate în ochii românilor, dar, mai mult decât atât, ea crește ca importanță a profilului, într-un context de securitate mult mai complicat, mult mai amenințător ca până acum și de aceea, cred că suntem în măsură să dublăm cu alocări din ce în ce mai semnificative de resurse financiare, dirijate înspre achiziții inteligente, înspre achiziții centrate pe capabilități critice de care avem nevoie în condiţiile unei tehnologii avansate, deci, personal, cred că e necesar ca să dublăm și să credibilizăm cu aceste alocări de resurse consistente, o serie de obiectivele majore care stau în fața armatei noastre! (VA URMA)

Col. retr. Ion TRAŞCĂ