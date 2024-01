O carieră de onoare! – Agentul Valentin Stanciu de la Târgu-Cărbunești s-a pensionat după 35 de ani în slujba Poliției Române

A servit țara, gorjenii și cetățenii din orașul Târgu-Cărbunești! Este vorba despre agentul Valentin Stanciu, lucrător de Investigații Criminale în cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești, care acum, la vârsta de 55 de ani s-a retras din activitate după 35 de carieră.

În data de 1 ianuarie, agentul șef principal de poliție Valentin Stanciu, în vârstă de 55 de ani, și-a încheiat o carieră de decenii în serviciul public, marcând astfel o pagină importantă în istoria Poliției din Târgu-Cărbunești.

De-a lungul carierei sale remarcabile, agentul a rezolvat cu abilitate și determinare o serie de cazuri cruciale pentru comunitatea din Cărbunești. Cel mai important caz a fost crima șocantă petrecută în anul 2003, când educatoarea Adela Ramona Bacalin, în vârstă de doar 22 de ani, a fost găsită pe malul Gilortului omorâtă cu lovituri de cuțit în gât și inimă.

Cadavrul tinerei educatoare a fost găsit după circa o săptămână de la înfăptuirea crimei, parțial mâncat de animale, iar tragismul a depăsit orice limită deoarece femeia purta în pântece gemeni. La căutarea și găsirei educatoarei, precum și la identificarea făptașului, a participat agentul Valentin Stanciu. De asemenea, de-a lungul ultimilor ani, polițistul a jucat un rol vital în identificarea hoților implicați în furturile de țiței din Târgu-Cărbunești și Dănești, iar în aceste cazuri inteligența și experiența sa l-au condus pe Valentin Stanciu la găsirea zecilor de făptași implicați în timp record.

Eforturile sale coordonate, împreună cu echipa sa, i-au adus în fața justiției pe cei responsabili. Toate aceste acțiuni au demonstrat angajamentul său față de protejarea comunității și asigurarea securității publice.

Copil cu autism, găsit în pădure

De altfel, în septembrie 2012, polițistul din Târgu-Cărbunești a participat la căutarea și găsirea unui minor de 8 ani care suferea de autism și plecase spre pădurea din apropierea casei, ulterior fiind de negăsit.

,,În seara zilei de 29 septembrie 2012 am anunțat ofițerul de serviciu, dar și alți colegi, precum și cetățeni și prieteni din satul Ștefănești, despre dispariția băiețelului și cu toții am pornit în căutarea lui. L-am găsit în dupa-amiaza zilei următoare, jucându-se cu frunzele în pădure, iar reîntâlnirea cu tatăl său a fost una emoționantă. Satisfacția mea, ca polițist și părinte, a fost deplină, deoarece în ziua mea de naștere pe care am sărbătorit-o la serviciu am avut o misiune îndeplinită cu succes, acesta fiind cel mai mare cadou și cea mai mare bucurie: că am făcut fericită o familie, redându-i copilul găsit, sănătos și în condiții de siguranță”, a declarat, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”, agentul Valentin Stanciu. Ultimul caz notabil la care a participat s-a petrecut în seara de 26 decembrie 2023 când a coordonat activitățile de căutare și găsire ale unui bărbat din Turburea, care a plecat voluntar de la locuința sa spre fondul forestier și nu a mai revenit la domiciliu. Omul a fost găsit în doar câteva ore.

Merite recunoscute și de șefii MAI

De-a lungul întregii sale cariere, agentul Stanciu a fost recunoscut pentru integritatea sa, abilitățile de investigare și dedicarea față de menținerea ordinii, obținând de fiecare dată numai calificativul de ,,Foarte Bun”. Este de precizat faptul că, în urmă cu mai mulți ani, fostul ministru al Internelor, Gabriel Oprea, i-a decernat polițistului gorjean Valentin Stanciu Medalia ,,Bărbăție și Credință”, fiind chemat la București și felicitat pentru activitățile sale de la Gorj.

Totodată, în anul 2013, a primit din partea conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj o diplomă de recompensă, fiind felicitat pentru modul de acțiune profesionist și operativitatea de care a dat dovadă în aplanarea conflictului dintre mai mulți cetățeni rromi, petrecut pe 2 aprilie în acel an, dar și pentru identificarea, prinderea și reținerea autorului infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și distrugere. Aceleași merite i-au fost recunoscute și în anul 2015 de către șefii IPJ Gorj, pentru profesionalismul și modul de acțiune de care a dat dovadă agentul șef principal de poliție Valentin Stanciu, când a reușit definitivarea dosarului privind sustragerile de produse petroliere, fiind astfel identificate și destructurate două grupări infracționale care, în perioada septembrie 2014-martie 2015, au cauzat un prejudficiu de circa 700.000 de lei. Prin pensionarea sa, polițistul lasă în urmă un moștenire impresionantă și un exemplu notabil pentru tinerii agenți care aspiră la aceleași standarde înalte de profesionalism. Cu toate că își încheie cariera activă, contribuția agentului Valentin Stanciu la comunitatea locală va rămâne vie în memoria celor care au avut nevoie de ajutor ori îndrumare din partea sa.

Îi urăm o pensionare plină de satisfacții și recunoaștere pentru munca sa excepțională în slujba legii și ordinii publice!

Izabella Molnar