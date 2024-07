O călătorie către noi orizonturi și amintiri de neuitat în experiența Erasmus+

Am avut plăcerea să particip la cursul de formare „Flipped Classroom”, în cadrul proiectului Erasmus+, organizat în perioada 19-23.02.2024 la Paris, Franța, unde au participat profesori din România: Târgu-Jiu – Gorj (2 cadre), Oradea – Băile Felix (5 cadre) și Turcia – Izmir (8 cadre). Cursul a fost organizat pe două coordonate: prezentare și aplicare.

Partea de prezentare a fost predominantă, implicând activități de studiu individual asupra platformelor de lucru și a site-urilor despre care s-a discutat în cadrul cursului.

Partea aplicativă a avut rol de feed-back și a reprezentat evaluarea cursului.

Printre aplicațiile folosite se enumeră: Canva, Otter.ai, Quizizz, Quivervision, Eyejak, Capcut, Actionbound, Socrative, Tome, Educationpilot, Learningstudents, Trello, Nearpod, Slides, Magicslides, Magic school, Magic slides, Chat gpt., Chat ppt.

Prezentările au fost făcute în întâlnirile de curs cu ajutorul dispozitivelor digitale (laptop, videoproiector, smartphone).

Materialele prezentate de către trainer au fost foarte bine realizate, jocurile de interior și de exterior fiind potrivite pentru vârste variate și foarte simplu de aplicat.

În ceea ce privește participarea la acest curs, m-am documentat atât de pe site-ul școlii, cât și la sesiunea de informare susținută de cadrele didactice care implementează acest program Erasmus+ în școala unde eu activez și am decis că tema, scopul și obiectivele acestui curs vin în întâmpinarea nevoilor mele de formare profesională. Am aflat toate detaliile despre sursa de finanţare, destinaţia și perioada de desfășurare a mobilităţii, rezultatele proiectului de la echipa de proiect.

Am participat împreună cu colega mea la activități de pregătire lingvistică, pregătire culturală despre țara și orașul în care urma să se desfășoare cursul.

În prima zi au fost organizate activități de spargere a gheții:

Să ne cunoaștem – Prezentarea participanților (o prezentare de cinci minute).

Fiecare participant s-a prezentat în cursul unui joc „Prinde ghemul”, realizat pe baza unei asemănări între cursanți. A urmat prezentarea școlii fiecărei echipe participante și prezentarea sistemului de învățământ din fiecare țară participantă.

Programul a continuat cu introducerea în structura cursului:

-Utilizarea diverselor instrumente și programe de tehnologie Web 2.0

-Adaptarea utilizării instrumentelor la diferite situații și contexte de predare și învățare

-Strategii de predare eficiente care încurajează implicarea activă a tuturor elevilor în procesul educațional.

Am făcut cunoștință cu principalele probleme cu care se confruntă tinerii în timpul utilizării necontrolate a dispozitivelor electronice, digitale și a internetului.

Prezentarea formatorului a început cu sfaturi despre cum să dezvoltăm strategii de îmbunătățire a calității educaționale a școlii, au urmat îndrumări practice pentru utilizarea unei game de instrumente TIC.

Formatorul a venit în sprijinul cursanților cu modele de proiectare a lecțiilor bazate pe TIC și modelarea clasei inversate, utilizarea tehnologiilor digitale pentru învățare și predare, idei practice pentru sala de clasă și practicile școlare.

Am discutat despre beneficiile învățării și predării bazate pe TIC și despre importanța creării unor activități centrate pe elev.

Formatorul a explicat și a accentuat cum trebuie aplicată tehnologia pentru a crea conținut media pentru lecția inversată.

În a treia zi de curs am stabilit câteva etape în organizarea unei lecții „clasa inversată”. Mai întâi am identificat ce resurse tehnologice sunt disponibile elevilor/cursanților. Am experimentat cu aplicația Actionbound o vânătoare de comori.

În același mod, utilizând limbaje simple de programare, putem crea o prelegere media și vom adăuga, subliniind importanța includerii lor, note, foi de lucru, fișiere PDF etc. pentru a completa lecția. Vom accesa materiale educaționale deschise și vom crea materiale educaționale deschise.

Clasa inversată oferă un mediu potrivit pentru învățarea individualizată.

Am creat un plan de lecție în a patra zi pentru evaluarea care va fi efectuată în clasă folosind Magic School, acoperind diferitele tipuri de activități pe care un profesor le poate folosi pentru a-și evalua lecția inversată.

Diferențiind modalitățile și metodele de evaluare vom obține rezultate mai bune privind dinamica de grup, abilitățile TIC și abilități pedagogice.

Este necesară utilizarea unui mediu virtual de învățare și modernizarea stilului de predare pentru dezvoltarea unui plan de politică școlară privind schimbarea lecțiilor care integrează instrumentele TIC în școală.

Ziua a cincea a fost rezervată completării chestionarelor de feed-back și înmânării certificatelor de participare la curs.

Activitate aceasta de formare reprezintă un beneficiu și o extindere a noțiunilor deja cunoscute de către mine.

Metoda „Flipped Classroom” presupune schimbarea paradigmelor tradiționale de predare, unde elevii își dobândesc cunoștințele prin materiale predate înainte de clasă și utilizează timpul în clasă pentru activități practice și interacțiunea cu profesorii și colegii.

Prin schimbul de idei și practici pedagogice între participanți din diverse țări, am avut ocazia să înțelegem mai bine diversitatea culturală și să îmbunătățim calitatea educației oferite elevilor noștri. Informațiile cu care mi-am îmbogățit cunoștințele sunt prețioase și le-am implementat la clasă alături de elevii mei.

Prof. Gridan Laurențiu – Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg-Jiu