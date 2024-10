Nu joacă, dar se antrenează. Cât mai rezistă Viitorul?

Fotbaliștii Viitorului s-au întors la antrenamente după ce au refuzat să se pregătească în primele trei zile din această săptămână. Situația este mai disperată ca niciodată la echipa susținută financiar de Nicolae Sarcină, care a transmis staff-ului său să nu se prezinte la partida cu CSC Șelimbăr, din etapa a noua a ligii secunde de fotbal. Oficial, președintele Călin Vladimirescu susține că ,,sponsorii” sunt supărați pe ultimele rezultate, dar mâhnirea conducerii nu are sens atâta timp cât jucătorii nu-și primesc drepturile. De altfel, antrenorul Călin Cojocaru a încercat să fie subtil în două rânduri și să lege, firesc, rezultatele foarte slabe de lipsa condițiilor de la club. Se pare că fără succes. La ora acestui material, FRF nu programase partida de la Cisnădie, pe motiv că oaspeții au transmis că nu se prezintă la meci. Vor pierde la masa verde și va urma și o amendă pentru echipa lui Nicolae Sarcină. Jucătorii se pregătesc la Bumbești Jiu, dar își cer în continuare drepturile.

,,Nu am făcut antrenament din cauza condițiilor pe care le avem aici. Mă refer la neplata salariilor, mâncarea pe care o primim și altele. Sunt jucători care nu au ce mânca. Este imposibil să te poți antrena la intensitatea Ligii 2, în condițiile în care nu ai mâncare pentru sportivi sau bani pentru a-ți cumpăra mâncare”, au declarat sportivii potrivit Liga2.ro.

O palidă consolare, cel puțin la nivel declarativ, este că echipa nu se va retrage din campionat. Așa să fie oare? ,,Sincer, am fost în imposibilitatea organizării meciului de sâmbătă. Din cauza rezultatelor, sponsorii cam și-au retras bănuții, să zic așa! Să văd ce soluție găsim. În momentul ăsta, sponsorii nu au finanțat, nu au vrut să mai dea bani. Asta e! Am informat federația că nu ne prezentăm la meciul de sâmbătă. Nu e vorba de transport, e vorba de hotel. Următorul meci nu este în pericol. Este acasă și este după pauza competițională, așa că în perioada asta o să găsesc o soluție. (n.r. – Știți că vă puneți în pericol? La o a doua astfel de neprezentare echipa va fi exclusă din competiție?) Știu lucrul ăsta. Nu se pune problema asta, pentru că dacă mi-aș dori să fiu exclus din campionat ar fi fost simplu să fac o hârtie și să anunț că mă retrag din campionat. Nu asta este intenția”, a spus Călin Vladimirescu tot pentru Liga2.ro. Viitorul Târgu Jiu este pe ultimul loc în liga secundă, cu o singură remiză și șapte înfrângeri.

Cătălin Pasăre