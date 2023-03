Nouă conducere la PER Gorj, în urma ședinței BPJ de duminică

În cadrul ședinței extraordinare a BPJ s-au făcut unele schimbări la nivel de conducere județeană. Astfel, cu unanimitate de voturi, Gigel Gheorghe Capotă a fost promovat din funcția de vicepreședinte în cea de prim-vicepreședinte.

De asemenea, cu unanimitate de voturi, Alina Nasarambă a fost promovată în funcția de Președinte al Organizației județene de Femei. Potrivit PER Gorj, Grigoroiu Tiberiu, care este și Președinte al Organizației Municipiului Târgu-Jiu, a fost propus și ales Secretar general adjunct al PER Gorj.

Cristina Ciobotaru a fost numită președinte al Organizației de Femei Municipale Târgu-Jiu. În ce-l privește pe vicepreședintele Fumureanu Gelu Ștefan, care este momentan propunerea ecologiștilor pentru candidatura la funcția de primar al Municipiului Târgu-Jiu, a primit sarcina de a pregăti un proiect de candidatură și de a-și crea o echipă până la data de 30 Iulie, pentru că pe data de 15 August 2023 se va face lansarea oficială a candidatului PER Gorj la primăria Municipiului Târgu-Jiu. În acest cadru, s-a mai decis pregătirea listelor de candidați în 23 de localități din 54 unde momentan PER Gorj are Organizații.

A.S.