Nicu Bunoaica, liderul de sindicat de la Lupoaia, și-a băgat dosarul de pensionare pe Legea 74/2022

Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, și-a băgat dosarul de pensionare, pe noua legea aprobată pe 4 aprilie, la Casa de Pensii Gorj. Bunoaica a lucrat din anul 1987 la Cariera Lupoaia, având integral grupa de muncă pe meseria de sudor. A acumulat 35 de ani de muncă în minerit cu grupă de muncă. Pe vechea legea s-ar fi încadrat pentru pensionare in luna noiembrie. Pe noua legea se încadrează acum. În jurul datei de 20 mai, Nicu Bunoaica așteaptă răspuns de la Casa de Pensii pentru pensionare.

,,Îmi doresc să ies la pensie pentru că locul meu de muncă să fie ocupat de un tânăr care își dorește să lucreze în minerit pentru a-și întreține familia. Voi rămâne, în continuare, lider de sindicat, fără să mai lucrez în companie. Sindicatul Solidaritatea 2013 numără în prezent peste 470 de membri, ultimul venind de la Berbești și Alunul, fostele cariere trecute de CEO la Govora, cu oameni care aveau contracte de mizerie. Am luptat și mă voi lupta și pentru ei, deoarece acești oameni au nevoie de contracte de muncă normale, deoarece acești salariați ai fost abandonați de foștii lideri din FNME și au, în prezent, salariul minim pe economie. În urma discuțiilor purtate de sindicat, acești salariați au primit o primă de Paste majorată și îmi doresc să beneficieze și ei de vouchere de vacanță și de pensionare pe noua lege. Am adus o persoană de acolo, specializată, la CEO, pentru a putea semna și ștampila adeverințele necesare salariaților de acolo pentru pensionare. Se știe că acești angajați au lucrat în companie până acum câțiva ani”, a declarat Bunoaica. În jur de 200 dintre actualii salariați de la Cariera Lupoaia, cea mai îmbătrânită din CEO, se vor pensiona pe noua lege. În minerit, vor fi în această vară peste o mie de salariați care se vor pensiona pe noua lege.

A.S.