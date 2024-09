Nici atac, nici apărare. Gorjencele au cedat la Craiova

CSM Târgu Jiu s-a întors cu o înfrângere din Bănie. Trupa gorjeană a fost învinsă de SCM Craiova, 35-29, într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii Florilor Mol. Doljencele au fost permanent la cârma partidei din punct de vedere al scorului, dar prima repriză (15-12), una echilibrată, a fost decisă de ineficiența echipei oaspete. De altfel, antrenorul Liviu Andrieș a blamat ratările repetate ale formației sale, declarând că la acest nivel este nepermis să irosești atâtea situații. CSM Târgu Jiu are o victorie și două eșecuri, iar miercuri, în orașul lui Brâncuși, vine CSM București.

,,În momentul în care, în prima repriză, ai 10 situații de unu la unu cu portarul și încă 3 situații când trimiți mingea în bară, sunt 13 acțiuni, în situații clare, și este foarte greu să emiți pretenții. În repriza a doua, am făcut foarte multe greșeli. Nu asta e fața echipei noastre, nu ce am arătat astăzi. Clar că se putea mai mult. Noi am venit să facem mult mai mult, să prestăm mult mai bine, dar din păcate nu am reușit și acest lucru s-a văzut pe tabela de marcaj. Trebuie să ne analizăm foarte bine și să vedem ce facem, pentru că miercuri jucăm cu CSM București. Un meci în care trebuie să ne ridicăm la nivelul echipei adverse și să facem o partidă bună”, a declarat Andrieș.

Ira Zinatullina a fost cea mai bună marcatoare de la CSM, cu 6 goluri. Gilda Simao a dat 5, iar extremele Ana Lopătaru și Florența Ilie, câte 4, la fel ca Maria Gavrilă Frățilescu.

Pivotul Ana Ciolan s-a declarat dezamăgită de apărarea gorjencelor și a recunoscut că au fost prea multe erori în meciul de duminică: ,,Am pierdut 3 puncte importante pentru noi, pentru că am venit la victorie. Noi am spus tot timpul că avem o apărare foarte puternică și o poartă bună, dar din păcate astăzi nu a fost așa. Am primit 35 de goluri. Este clar că avem o problemă și trebuie să o rezolvăm pentru meciul următor. Nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru asta. A fost un meci în care ratările unu la unu cu portarul și-au spus cuvântul. Nu aș putea spune un moment anume unde s-a făcut diferența, dar eu cred că echipa din Craiova a profitat de ratările noastre, dar și jocul pe apărare, unde am greșit niște faze foarte simple din punctul meu de vedere”.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic 2i , Amandine Balzinc 2i, Andreea Chetraru 4i – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă, Helena Gilda Simao 5g, Alexandra Maria Gavrilă 4g, Yevheniia Levchenko 1g, Ira Zinatullina 6g, Andreea Chiricuță, Ana Maria Lopătaru 4g, Florenţa Dumbrăvean 4g, Iuliia Andriichuck 2g, Marija Petrovic 1g, Ana Cătălina Ciolan 2g. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut).

Partida cu CSM București, programată pe 18 septembrie, începe la ora 15.00.

Cătălin Pasăre