Neprezentare, plecări… ce urmează pentru Viitorul?

Sâmbătă a fost scris un nou capitol, unul rușinos, în istoria obscură a echipei de fotbal care se numește acum Viitorul Târgu Jiu. Clubul lui Nicolae Sarcină nu s-a prezentat la jocul din etapa a noua, de la CSC Şelimbăr, și are șanse minime să termine actuala ediție de campionat. O nouă decizie de acest fel a “sponsorilor”, așa cum îi numea Călin Vladimirescu, om cu funcție de conducere la Viitorul, va însemna retrogradarea alb-albaștrilor. Dacă mai era necesar, au venit și alte semne ale colapsului. Deja jucătorii, neplătiți de o perioadă semnificativă, încep să părăsească echipa. Prin intermediul site-ului oficial, s-au anunțat două despărțiri. Este vorba despre Răzvan Vulpe și Troy Perez-Duah.

“Viitorul Pandurii și mijlocașul Troy Perez-Duah au ajuns la acord pentru rezilierea contractului. Englezul de 21 de ani sosit la Târgu Jiu în vara acestui an a bifat 6 partide în tricoul echipei noastre, din care cinci începute ca titular. Mulțumim pentru aportul oferit, Troy! Mult succes în continuare! Viitorul Pandurii și jucătorul Răzvan Vulpe au reziliat contractul de comun acord. Răzvan a sosit la formația noastră la începutul anului 2021 de la Filiași, făcând parte din superba echipa gorjeană care a atins semifinalele Cupei României și a fost la un punct de play-off în sezonul 2020/2021. În vârstă de 21 de ani, acesta a servit exemplar echipei noastre, evoluând mereu unde era nevoie, de la atacant la fundaș dreapta, inclusiv pentru echipa secundă. Peste 70 de meciuri a bifat Răzvan în tricoul formației noastre, cumulând mai mult de 5000 de minute, și 6 goluri – în campionat și Cupa României. Îți mulțumim pentru tot, Răzvan! Mult succes în noua ta provocare!”, a transmis pagina oficială a Viitorului. Echipa are opt înfrângeri și un egal din noua etape, și ocupă ultimul loc în Liga 2.

Cătălin Pasăre