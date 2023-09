Neață, doctorul cu noi acuzații de malpraxis! Femeie moartă după operație!

Chirurgul Gheorghe Neață pare să o țină dintr-un scandal într-altul, respectiv dintr-un dosar penal într-altul, după ce acum o altă familie de gorjeni a venit și l-a reclamat, considerându-l vinovat de moartea unei paciente de 51 de ani.

Femeia moartă este Ibolya Irene Majlat, cea care la viitura din 2014 de la Novaci a amenințat că se omoară dacă autoritățile nu o ajută cu o locuință după ce casa îi fusese distrusă de ape. Acum ea s-a simțit rău încă de la sfârșitul săptămânii trecute, iar pe 11 septembrie a ajuns cu ambulanța la spitalul din Târgu Jiu de la cel din Novaci. Medicul care a preluat-o a fost Gheorghe Neață, acesta considerând că trebuie să intervină chirurgical pentru a rezolva problema de ocluzie intestinală pe care pacienta o avea. Rudele femeii spun că tot timpul au fost asigurate de evoluția bună a acesteia, deși, în realitate, lucrurile nu stăteau așa. „I-am spus problemele cu soacra mea și a zis că dacă nu o operăm o să moară. Am mers în sala de operație, operația a durat 6 ore și jumătate, iar apoi el a ieșit afară să ne arate organele operate. Ne-a asigurat că totul e bine, că operația a ieșit bine și că ne vedem a doua zi. Atunci ne-am dus și i-am dat o mică atenție domnului doctor, o sumă de 500 de lei, pe care nu ne-a cerut-o, dar a acceptat-o. A doua zi am fost s-o vizităm, dumnealui ne-a așteptat la programul de vizită și ne-a spus că totul e bine. Când am intrat la ea, ea nu se trezise, era ținută în viață de un aparat, iar cei de la Terapie Intensivă nu ne-au dat nicio speranță. Ne-au spus că nu au cum să se trezească, că nu poate să își revină după operație. Ne-au și spus să nu ne mai luăm după vorbele domnului doctor Neață că ne minte pe față și că e imoral ceea ce face. L-a sunat și patronul socrului meu și i-a spus și lui că totul e ok și că se simte bine. Am venit apoi din nou la vizită și ne-a chemat pe toți înăuntru un alt medic. Ne-a pregătit și ne-a spus că nu vrea să se spargă toate în capul lui, că este medicul de gardă și să nu ne luăm după alții. Ne-a spus că jongla cu pulsul ei ca să se trezească, dar că nu mai are nicio șansă să se trezească.

La o oră după ce am plecat acasă ne-a sunat de la medicul de gardă și ni s-a spus că a fost resuscitată 50 de minute și nu s-a mai putut trezi. S-a constatat decesul. Noi am mers a doua zi și dl doctor Neață vroia să îmi dea scutirea de autopsie. M-a cheamt în birou acolo, mă tot lua în brațe, insistând în continuu mi-a băgat banii în buzunar, suma pe care i-o dădusem eu, după care am plecat. Și-a cerut iertare, a zis că a făcut tot ce a fost posibil, că au apărut complicații. Ne-a rugat să nu-I facem plângere. Mă tot lua în brațe și zicea că e un Dumnezeu pentru toată lumea și că nu o mai învie nimeni dacă îi fac plângere. Nu știam că a mai avut probleme că nu îl cunoșteam”, a declarat Alin Luculescu, ginerele pacientei decedate. El a venit ieri împreună cu soția sa, fiica femeii, și a a depus plângere la Parchet. Soțul pacientei a fost și el prezent, bărbatul fiind convins că medicul nu ar mai trebui să fie lăsat să practice această meserie. În primăvară, când Neață a fost reținut într-un alt dosar ce-l vizează, procurorii au încercat să îl împiedice să mai intre în sala de operații, doar că medicul a contestat măsura în instanță și a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Craiova. Ca urmare, chirurgul poate opera pe mai departe, deși tot mai mulți pacienți sunt de părere că la vârsta sa ar putea să se retragă liniștit la pensie și să își vadă de viață. De cealaltă parte, Gheorghe Neață se apără și spune că totul e o făcătură împotriva sa. „Este foarte nasol. E o lucrătură, e clar. Nu am ce să spun mai mult. Nu am făcut nicio greșeală, nici vorbă de așa ceva. Nici în privința banilor nu se poate discuta de așa ceva. Vă închipuiți că în situația mea asta era cea mai ușoară acuzație. Vă spun că nu am nicio vină. Indubitabil”, a dat asigură chirurgul vizat de noile acuzații formulate la adresa sa.

Gelu Ionescu

Anchetă la Spitalul Județean

Este anchetă la spitalul din Târgu Jiu, după pacientei de 51 de ani, în urma unei operaţii de ocluzie intestinală. Pacienta a fost adusă, luni, cu ambulanța, de la Spitalul Orășenesc Novaci în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. În urma consultului de chirurgie solicitat de medicul de gardă UPU, pacienta a fost internată în secția ATI 2 – Chirurgie 1, cu diagnosticul abdomen acut chirurgical (ocluzie intestinală), care necesita intervenție chirurgicală de urgență. „Potrivit informațiilor din foaia de observație, starea pacientei era gravă, iar afecțiunea debutase cu două-trei zile înainte. După efectuarea investigațiilor (analize de sânge, radiografie abdominală), s-a intervenit chirurgical. Este de menționat faptul că pacienta avea multiple comorbidități (afecțiuni metabolice, pulmonare, cardiovasculare etc)”, au anunțat reprezentanții Spitalului Județean. A doua zi, pacienta a suferit un stop cardio-respirator și a murit. Familia femeii a depus plângere la parchet, acuzându-l pe medicul Gheorghe Neață de malpraxis și luare de mită. În primăvară, Neață a fost reținut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpă, după ce o pacientă, în vârstă de 40 de ani, a murit. Medicul a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. Medicul a fost chemat de conducerea spitalului la discuții și i-a fost solicitat un punct de vedere scris. În acest caz va fi demarată și o verificare internă. De asemenea, este așteptat rezultatul necropsiei, spun reprezentanții spitalului.

I.I.