Neagoe rămâne la Craiova: ,,Vrem să îmbunătățim calitatea lotului”

Universitatea Craiova va merge și în sezonul viitor pe mâna lui Eugen Neagoe. Deși doljenii au emoții în ceea ce privește participarea în preliminariile europene, finanțatorul Mihai Rotaru a dat asigurări că va miza pe același ,,principal” în 2023-2024. Laszlo Balint și Mirel Rădoi au condus trupa din Bănie înaintea lui Eugen Neagoe. Un alt antrenor, dar din sezonul precedent, Laurențiu Reghecampf, a fost dat din nou la Craiova de presă. Finanțatorul a negat. ,,Nu există așa ceva (n.r – ca Eugen Neagoe să fie înlocuit). Este exclus. Am avut o discuție cu domnul Neagoe după meci în care accentul s-a pus pe ceea ce înseamnă analiză a ceea ce s-a întâmplat și cum să ne îmbunătățim activitatea. Vrem să îmbunătățim staff-ul, lotul de jucători. Cu siguranță va continua Eugen Neagoe. De obicei, știți că atunci când am ceva o las în coadă de pește. Acum e exclus, indiferent de ceea ce se va întâmpla în următoarele două-trei meciuri. Am discutat cum îmbunătățim calitatea staff-ului, calitatea lotului, cum elimin anumite nefuncționalități în cazul grupului. Da, Eugen Neagoe rămâne și nu am luat în calcul nicio secundă (n.r – să plece). Din contră, dorim să îmbunătățim ceea ce avem. Nu am luat în calcul, nu s-a pus problema (n.r – schimbării antrenorului). Nu am vorbit cu Reghecampf de 2-3 luni. Nici cu el, nici cu prieteni, nici cu nimeni”, a spus Mihai Rotaru, la Fanatik.

În schimb, antrenorul Nicolo Napoli va părăsi cealaltă echipă din Craiova. Tehnicianul va rămâne la FCU doar până la finalul sezonului. Adrian Mititelu a anunțat, pe contul său de facebook, că s-a înțeles cu Joao Janeiro (41 de ani). ,,Pentru a clarifica lucrurile: contractul între club și Nicolo Napoli încetează pe data de 30 iunie și nu va mai fi prelungit. Pentru sezonul viitor, noul antrenor principal al echipei va fi portughezul Joao Janeiro, în baza unui contract încheiat recent, pentru o perioadă de un an cu opțiune pentru încă unul, din partea clubului”, a scris patronul. Ultima oară, Janeiro a pregătit-o pe Debrecen, în Ungaria, acolo unde le-a mai antrenat pe Kisvarda și Szeged. De asemenea, a mai fost principal la Dunajska Streda, în Slovacia. Și FCU Craiova are șanse să ajungă în Europa. Trebuie să treacă de FC Voluntari în barajul play-out-ului, iar apoi să învingă o echipă de play-off.

Cătălin Pasăre