Ndong i-a citit pe olteni: ,,Sângele fierbe mereu pentru fotbal”

Una dintre achizițiile reușite ale acestui sezon, fundașul Basilio Ndong (24 de ani), s-a adaptat rapid la Universitatea Craiova. Jucătorul din Guineea Ecuatorială a venit din Norvegia, de la IK Start, dar consideră Superliga peste campionatul nordic. Într-un interviu acordat Gazetei de Sud, africanul a vorbit despre atmosfera din lot, dar și despre suporterii fierbinți pe care îi are Bănia. ,,Totul a decurs foarte bine din prima zi în care am ajuns aici. Am fost foarte bine primit de noii mei colegi. Nici nu mă așteptam să fie altfel. Adevărul este că nu știam că Universitatea Craiova este o echipă atât de iubită și de frumoasă. Cu siguranță este cel mai bun club cu care am semnat până în acest moment. Sunt mândru de acest lucru și nu vreau să dezamăgesc. De la primul joc în care am evoluat, am văzut că suporterii susțin mereu echipa, indiferent de adversar, de vreme, de locul din clasament sau de distanța pe care trebuie s-o facă pentru a fi lângă noi. Aici, la voi, în Craiova, sângele fierbe mereu pentru fotbal. Asta îmi dă și mie energie pentru meciuri. Oltenii sunt oameni frumoși, calzi și mereu săritori, asta e clar. Mă înțeleg foarte bine cu toți colegii, dar în mod special petrec mai mult timp cu Raul Silva. Uneori ies să mănânc ceva cu alți jucători și mă învață mai multe lucruri despre România și despre Craiova în special. Mă simt foarte bine și fericit să mai am o familie aici. România este o țară grozavă în ceea ce privește fotbalul. Cred că este mult mai bine decât în precedenta țară în care am jucat. Îmi place cum se desfășoară fotbalul aici. Mai presus de toate îmi place cum gândesc jucătorii mari, care vor să realizeze lucruri grozave”, a declarat Ndong pentru gds.ro.

Fundașul nu se gândește la plecare, dar a dezvăluit care ar fi destinația sa de vis. „Din punctul meu de vedere, sunt încă tânăr și eu trebuie să lupt pentru club, pentru toate obiectivele. Individual, trebuie să dau totul pentru fiecare joc în parte. Pe teren, toți suntem uniți. Categoric, Universitatea Craiova poate fi o rampă de lansare într-un alt campionat mai puternic, dar e încă extrem de devreme să mă gândesc acolo. Dacă va fi să fie, rămâne de văzut. Am o echipă de suflet, Manchester City. Mi-aș dori extrem de mult să pot juca acolo la un moment dat“, a explicat internaționalul african. Basilio Ndong este cotat la 550 de mii de euro de transfermarkt.

Cătălin Pasăre