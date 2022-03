Naționala României revine pe ,,Ion Oblemenco”. Burleanu a vorbit din nou și despre ,,posibilitatea” Târgu-Jiu

Prima reprezentativă de fotbal are porțile ,,deschise” la Stadionul ,,Ion Oblemenco”. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost, marți, într-o vizită oficială la Craiova. Aici, șeful fotbalului autohton și-a exprimat încrederea că naționala României va juca din nou pe arena din Bănie. Vizate sunt partide care contează pentru Liga Națiunilor și preliminariile Campionatul European din 2024. „Ne dorim în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor să ducem echipa națională la Craiova într-un meci oficial. Acesta este obiectivul nostru. Orice meci contează pentru echipa națională. Sunt puncte în clasamentul FIFA, dar contează și pentru moralul fotbaliștilor noștri. La Târgu-Jiu am fost şi am spus acum două săptămâni că prima reprezentativă nu poate juca din considerente logistice impuse de UEFA. Pentru Târgu-Jiu am vorbit pentru U21 şi U20”, a precizat președintele FRF. România a jucat cel mai des, în ultimii ani, pe Arena Națională și Ploiești. Recent, a ajuns și pe Stadionul Steaua. Tricolorii au evoluat o singură dată pe noul ,,Ion Oblemenco”, în 2018, într-un amical cu Suedia, scor 1-0.

Pigliacelli vrea la națională

Portarul Universității Craiova, italianul Mirko Pigliacelli, a făcut o afirmație foarte interesantă într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului. Goalkeeperul, de 28 de ani, a declarat că vrea să-și ia cetățenia română, iar apoi să intre în vederile lui Edward Iordănescu pentru prima selecție. „Îmi doresc pașaport românesc. Am vorbit pentru pașaport, îmi voi face și cred că îmi va veni în iunie. Sper să am și o șansă la echipa națională a României cu acest pașaport”, a spus italianul.

Înțelegerea lui Pigiliacelli cu Universitatea Craiova expiră la finalul sezonului. Are o cotă de piață de 1,4 milioane de euro potrivit transfermarkt.com. Portarul a sosit la Craiova în 2018, atunci când oltenii l-au împrumutat de la Pro Vercelli. Un an mai târziu, Mihai Rotaru l-a achiziționat definitiv cu 300 de mii de euro. A îmbrăcat tricoul alb-albastru de 154 de ori, iar în 63 de meciuri a închis poarta. Are și un gol marcat într-un meci cu FCSB.

Cătălin Pasăre