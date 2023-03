N-au convins, dar au meritat succesul. Basic s-a inspirat de la echipa de handbal

A fost o seară grea pentru baschetbaliștii gorjeni, care au reușit totuși o victorie importantă. Gazdele au părut că au calitate superioară față de Laguna București, dar au suferit teribil pentru succes, scor 70-66 (20-18, 18-19, 12-19, 20-10). Trupa lui Kresimir Basic a revenit de la -12, într-o partidă în care ofensiva a fost sub media ultimelor meciuri, mai ales la aruncări. Izbânda s-a conturat în ultimul sfert, atunci când amfitrionii au avut nervii mai tari pe final. Cel mai bun marcator al gazdelor a fost, din nou, Shamiel Stevenson cu 22 de puncte. Anthony Durham a adăugat 15 puncte, iar Dylan Frye a terminat cu 12. Randall Brumant (8), Noam Weinberg (5), Andrei Bărăgan (4) și Thomas Kottas (4) au completat ,,zestrea” alb-albaștrilor. Paradoxal, în această fază a competiției, gorjenii au jucat mai bine când au pierdut, așa că victoria a fost primită cu brațele deschise. ,,Aveam nevoie de această victorie, este un sentiment plăcut atunci când câștigi, dar am avut și câteva săptămâni foarte grele, în special pentru că am pierdut meciuri la limită. Am muncit din greu și am reglat unele aspecte. Ne simțim mai bine ca echipă, iar victoria ne dă un sentiment plăcut. Am fost conduși de două ori la o diferență de peste 10 puncte, era foarte ușor să renunțăm, dar am muncit din greu și am revenit. Este adevărat că avem căderi în joc, trebuie să le limităm, pentru că suntem o echipă care se poate bate cu orice adversar pe care îl vom întâlni de acum încolo. Cu siguranță, această victorie este una de moral, ne arată drumul pe care trebuie să mergem”, a declarat Noam Weinberg, româno-israelianul care a petrecut aproape 37 de minute pe parchet. Sub panou am stat din nou rău, iar circulația mingii și posesiile pierdute sunt alte puncte slabe. La plusuri putem adăuga combativitatea și încă o revenire, de data aceasta dusă până la capăt.

,,Diferența s-a făcut prin luptă. Am prins o zi nefastă, nu ne-au intrat aruncările, și a trebuit să muncim mai mult pe teren. Am făcut o paralelă cu echipa de handbal. La ultimul meci, una dintre jucătoare a căzut, a făcut o entorsă, a plâns, dar s-a ridicat și a terminat meciul. Asta este mentalitatea pe care trebuie să o avem și noi, ca bărbați. Se întâmplă să ratăm layup-uri, dar trebuie să venim cu energie, să luptăm și să nu renunțăm, asta va fi cheia pentru fiecare victorie. Am făcut o apărare mult mai bună, am primit 66 de puncte. Încercăm să pregătim meciurile așa cum trebuie, staff-ul își face treaba în ceea ce privește analiza video. Ştim ce trebuie să facem ofensiv și defensiv, însă, până la urmă, totul se rezumă la atitudinea pe care o avem în teren. Dacă vom continua să muncim din greu, până la urmă vom câștiga și războiul. Am terminat meciul cu 6 recuperări ofensive și am pierdut din nou această luptă, este un aspect care ne îngrijorează pentru că nu este prima oară când se întâmplă. Mingea nu a circulat așa cum trebuie, am făcut și câteva turnover-uri, trebuie să eliminăm aceste căderi din jocul nostru și să încercăm să fim mai constanți”, a admis Kresimir Basic. A fost primul succes din Grupa 11-18, după patru meciuri, trei pierdute la limită. În runda viitoare, CSM joacă tot pe teren propriu, cu Galați.

Cătălin Pasăre