Muzeu virtual Brâncuși la Peștișani! Experiențe inedite pentru vizitatori!

Turiștii care vor ajunge la Peștișani vor putea vedea, de acum încolo, nu doar Casa Memorială a lui Constantin Brâncuși de la Hobița, ci și muzeul virtual amenajat în centrul localității într-o fostă sală de festivități a școlii ce poartă numele marelui artist.

Asociația Be TeeN a obținut o finanțare de 130.000 de lei de la Administrația Fondului Cultural Național. La inaugurarea de ieri a fost prezent primarul Cosmin Pigui, dar și zeci de copii și localnici, membri ai organizației „Bunicii Comunității”, un alt proiect de succes al comunei Peștișani. Muzeul oferă o experiență inedită celor care îi vor trece pragul prin prisma faptului că, la o simplă privire, nu sunt multe lucruri de văzut. Totuși, cine va folosi ochelarii VR va ajunge imediat lângă Poarta Sărutului sau Coloana Infinitului, proiectul muzeului virtual fiind unul mult mai amplu. Ochelarii pentru realitatea virtuală au fost cei mai căutați la inaugurare, atât de către copiii prezenți, cât și de vârstnicii care nu prea știau ei la ce se folosesc aceștia, dar și-au dat seama că le pot fi de folos. „Parcă amețesc” a fost reacția primul senior din comună care a folosit ochelarii VR, lui și celorlalți explicându-li-se că este firească o astfel de senzație atâta timp cât nu au mai experimentat-o și nici ochii nu mai au contact cu lumina naturală. „E o experiență foarte interesantă, nu neapărat pentru mine, cât pentru comună și comunitate. E o experiență nouă, fără discuție. Noi, cei mai în vârstă, nu stăm așa de bine cu tehnologia, dar tehnologia avansează și cei care sunt în activitate trebuie să țină pasul cu ea. Sunt convins că pentru cei care vor veni să vadă Brâncuși acasă la el va fi ceva foarte captivant”, a explicat primul utilizator al ochelarilor VR.

Au fost însă și persoane în vârstă care au mai trecut prin astfel de experiențe și care acum au fost extrem de bucuroase să constate că pot experimenta astfel de lucruri și la Peștișani. „Am fost foarte curioasă să văd cum este și am văzut Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. M-am plimbat printre ele cu ajutorul ochelarilor. Am mai avut ochelari din ăștia, când am fost la un nepot în Anglia și, acolo, am putut să văd ceva cu fauna și flora submarină. Mi-a plăcut foarte mult că parcă mergeam pe fundul mării. Acolo am stat însă pe scaun și nu am fost amețită, aici parcă, parcă un pic așa m-a amețit mișcarea asta, dar mi-a plăcut foarte mult”, a spus femeia.

Noua tehnologie i-a uimit pe toți cei care au experimentat-o, un localnic pe care îl chema chiar Brâncuși, născut la circa două luni după moartea marelui artist, după cum a mărturisit, a spus că nu și-a închipuit niciodată că astfel de lucruri sunt posibile. „Nu credeam că se poate vedea așa ceva. Niciodată nu mi-am imaginat că îmi voi pune o pereche de ochelari și mă voi plimba printre operele marelui Brâncuși. Totul e frumos. Am văzut bulevardele din Târgu Jiu, oamenii pe stradă, aproape că poți să îi saluți și să dai mâna cu ei. Ce să mai, merită încercată o astfel de experiență și mă bucur și eu, ca și ceilalți, că este la noi, aici, la Peștișani”, a spus bărbatul. Pentru toți cei care vor trece pragul muzeului virtual nu va exista o taxă de acces, ci doar un program, care, deocamdată, nu a fost stabilit. Oricum, perioada vacanțelor s-a dus, iar până vara viitoare, când vor veni din nou turiștii în județ, mai e destul timp pentru ca totul să fie pus la punct.

Inițiatoarea proiectului, Roxana Pistol, a menționat că turiștii care vor ajunge aici, în special copii, vor avea acces gratuit și la tablete cu care vor putea realiza diferite desene ce vor fi prezentate pe monitoarele din muzeu. „Putem să îl descoperim pe Brâncuși altfel, prin intermediul acestor instrumente digitale, inclusiv VR, dar și tabletele din incinta acestui spațiu. Putem să accesăm biblioteci virtuale din întreaga lume, dar și conținutul pe care noi l-am creat despre operele lui Brâncuși și, practic, ne punem ochelarii și intrăm într-o lume interesantă, care ne aduce mai aproape de viața și operele lui”, a explicat aceasta. Primarul Cosmin Pigui a dat asigurări că administrația locală din Peștișani lucrează și la alte proiecte menite să îi atragă pe turiști în satul lui Brâncuși și să îi facă să își dorească să revină sau să rămână mai multe zile aici. „Muzeul, sunt convins că va fi o surpriză pentru cei care îi vor trece pragul pentru că este altceva. Oricine va veni aici și va experimenta acest lucru, se va convinge de treaba aceasta”, a menționat edilul.

Gelu Ionescu