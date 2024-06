Mușetești, planuri pentru dezvoltarea turismului!

Un festival gastronomic a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Mușetești, autoritățile și localnicii sperând astfel să testeze gusturile turiștilor în vederea atragerii cât mai multor vizitatori în perioada următoare.

Planurile tuturor sunt de a dezvolta acest domeniu, mai ales că localitatea se află în apropiere de Rânca, e situată la poalele Parângului și are toate avantajele unei zone montane deosebit de frumoase. Ca urmare, mai multe ceaune au fost puse la foc domol cu preparate care mai de care mai gustoase, la festival fiind invitați și gospodari din Baia de Fier, Polovragi ori Scoarța pentru a prezenta și ei propriile rețete. Cele mai bune dintre acestea au și fost premiate la final, pentru bucătarii de ocazie bucuria cea mai mare fiind aceea când ceaunele au rămas goale, dovadă că preparatele au stârnit interesul degustătorilor.

„Ceea ce am făcut eu aici e o rețetă pe care nu o întâlniți în multe locuri. Este chisăliță de dude și vișine. De regulă folosim corcodușe, dar pentru că nu sunt coapte am pus vișine și e la fel de bună și apreciată. Rețeta o am de la bunica și nu știu pe altcineva prin Gorj care să mai prepare chisăliță. Lumea știe despre acest fel de preparat, dar de făcut nu mai face nimeni, deși nu e o rețetă dificilă. Se fierb fructele și se îngroașă cu făină de mălai, după care se poate servi fie caldă, fie rece, merge oricum”, a spus una dintre bucătăresele de ocazie. Alte femei au pregătit gogoși, dar și plăcinte cu brânză, făcute după rețete străvechi. „Brânza o amestecăm cu mirodenii, punem lămâie și alte esențe, iar amestecul îl punem pe coca de la plăcintă, după care o modelăm cum dorim. Apoi o punem la copt și e bună de mâncat”, a spus o altă localnică. De pe foc nu au lipsit ceaunele cu mămăligă și tocan de oaie ori cele cu fasole și cârnați, totul fiind servit gratuit celor prezenți. Niște turiști din Teleorman au rămas impresionați de generozitatea gazdelor și de gustul produselor servite. „Nu ne vine să credem că am nimerit la un așa festival cu atâta mâncare bună și totul oferit gratuit. Noi am crezut că trebuie să plătim și chiar am fi dat bani, nu era o problemă, dar peste tot unde am fost ni s-a spus că e gratis. Am gustat din toate bunătățile acestea și totul este la superlativ. Noi obișnuim să mergem prin țară să ne plimbăm, despre treaba asta am aflat de pe internet și am zis să venim până aici să vedem cum este. Am rămas plăcut impresionați. La noi nu s-ar fi oferit gratis probabil nici apa, din păcate. E o modalitate interesantă de promovare a zonei și cred că acest lucru se va vedea în timp. Noi am fost anul trecut și la Polovragi și Baia de Fier și ne-a plăcut, iar acum am mizat că va fi ceva frumos și chiar a fost”, au spus turiștii veniți din sudul țării.

Vorbele lor au fost pe placul primarului Cosmin Băban, care are planuri mari pentru dezvoltarea localității din punct de vedere turistic.

El spune că până acum a muncit la realizarea infrastructurii de care e nevoie pentru așa ceva, iar acum e în discuții cu diverși investitori interesați să creeze pensiuni aici.

În plus, localnicilor li se recomandă se își deschidă puncte gastronomice locale pentru a-I putea servi pe cei aflați în vizită aici. „Avem drumuri foarte bune, din punctul acesta de vedere nu avem probleme. În decursul a opt ani am făcut 22 de kilometri de asfalt. Pe raza comunei toate satele sunt asfaltate, iar la Arșeni am asfaltat inclusiv pe drumul de acces spre zona de munte. Aici turismul și agroturismul se pot dezvolta 100% în următorii ani. Am discutat cu oamenii de aici și au înțeles acest lucru, par interesați și cred că progresele vor fi vizibile în anii următori”, a menționat edilul.

Gelu Ionescu